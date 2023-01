Éducation : des milliers d'enseignants manifestent au Portugal

Des milliers d'enseignants venus de tout le Portugal ont défile dans les rues de Lisbonne samedi 14 janvier. Tous réclament de meilleures conditions de travail et une augmentation des salaires.

Les manifestants ont déambulé le long de l'Avenida Liberdade en portant des pancartes sur lesquelles on pouvait entre autres lire; "Assez", "Respect" et "Se battre, c'est aussi enseigner", à un moment où le gouvernement propose de modifier le mécanisme de recrutement et de mobilité des enseignants.

"Je gagne 1.100 euros et je paie 400 euros pour aller travailler. C'est impossible", a résumé une participante de Lixa, dans le nord. Au Portugal, l'inflation a atteint une moyenne de 7,8% en 2022, le niveau le plus élevé en trente ans.

Une série de grèves partielles en décembre a déjà entrainé la fermeture de plusieurs établissements scolaires. À partir de lundi 16 janvier, le principal syndicat des enseignants (FENPROF), a appelé à une période de grèves tournantes par région, en commençant par celle de Lisbonne. Il souhaite qu'une manifestation nationale ait lieu le 11 février.

Ils protestent également contre un projet de réforme qui prévoit une "décentralisation" du processus de recrutement des enseignants, avec une plus grande autonomie accordée aux établissements.