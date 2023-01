Le forum de Davos s'ouvre après 3 années marquées par la crise sanitaire et le conflit en Ukraine

C'est le grand retour du Sommet Economique de Davos, après plus de deux ans de pandémie. Avec l'ambition affichée de "coopérer dans un monde fragmenté", l'édition 2023 se concentre sur l'invasion russe de l'Ukraine, dérèglement climatique et mondialisation en crise existentielle, comme l'annonce Børge Brende Président du Forum Economique Mondial:"il y a tellement d'enjeux que nous devons vraiment trouver des solutions aux guerres et aux conflits. Nous devons également nous assurer que nous n'entrons pas dans une récession, et que nous n'ayons dix ans de faible croissance comme dans les années 1970."

Si les Russes sont absents pour la deuxième année consécutive, une délégation ukrainienne est attendue en Suisse, et le président Volodymyr Zelensky a prévu d’intervenir à distance, pour accentuer la nécessité de nouvelles livraisons d'armes. A la Maison de l'Ukraine, Svitlana Grytsenko, membre du Comité d'Administration, explique: "nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de missiles, nous n'avons pas les choses qui sont disponibles dans d'autres pays. Donc les armes sont la priorité absolue pour nous."

Publié au début du Forum économique mondial, un rapport de l'ONG Oxfam préconise une augmentation de 75% des impôts sur plus grosse fortunes pour réduire les inégalités croissantes et atténuer les effets d'une "polycrise" résultant de la hausse de l'inflation, de l'impact de la pandémie et des effets d'événements comme les sécheresses, les cyclones et les inondations.

Gabriela Bucher, Directrice Exécutive d'Oxfam International, précise: "les 1% les plus riches se sont emparés des deux tiers de toutes les nouvelles richesses depuis 2020. C'est donc presque le double de ce que 99% de l'humanité a eu, en termes de nouvelles richesses pendant cette même période."

Une personne sur dix souffre de malnutrition dans le monde, et cette tendance doit encore augmenter avec la hausse du coût de la vie. Au même moment, 95 entreprises énergétiques et alimentaires ont doublé leurs bénéfices en 2022. Oxfam demande des taxes sur les bénéfices exceptionnels.