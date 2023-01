Le tabagisme désormais interdit dans les lieux publics mexicains

La cigarette n'a désormais plus sa place dans les rues mexicaines. Le pays a promulgué dimanche l'une des lois antitabac les plus strictes d'Amérique latine, interdisant le tabagisme dans tous les lieux publics, y compris les hôtels, les parcs et les plages.

Quarante-huit heures après sa mise en application, les habitants restent divisés divisés. "C'est à la fois bon et mauvais à la fois. C'est bien parce que fumer est mauvais pour notre santé et on ne s'en rend pas compte, mais en même temps c'est mal parce qu'on devrait pouvoir faire ce qu'on veut de sa santé" explique un habitant du centre-ville de Mexico.

Plus loin, une serveuse s'oppose à cette interdiction: "les gens ne viennent plus boire car tout le monde fume de nos jours, tout le monde veut fumer. Donc nos ventes vont baisser."

D'autres se posent encore des questions sur la façon dont la loi sera appliquée, et craignent que la police n'utilise cette loi pour réclamer des pot au vin en prétextant des amendes.