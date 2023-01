Ukraine : plus de 7000 civils tués depuis le début de l'invasion russe

Avec l'intensification des combats en Ukraine, le nombre de victimes civiles se multiplient.

Selon les Nations unies, plus de 7000 personnes ont péri depuis le début de la guerre, il y a presque un an, plus de 11 500 ont été blessées. Depuis le début de l'année, une centaine de civiles ont perdu la vie.

Pour mettre fin à la présence russe sur son territoire, l'Ukraine réclame avec insistance plus d'armes à l'Occident.

Son président, qui a reçu ce lundi la visite de la Première ministre danoise à Mikolayv, appelle à accélérer les livraisons et à briser certains tabous, comme la livraison d'avions de combat.

L'Allemagne résiste, mais d'autres pays comme la France considèrent que "rien n'est interdit par principe" selon les mots du président Macron.

La Russie de son côté estime que livrer davantage d'armes à l'Ukraine ne ferait que provoquer une "escalade significative" du conflit.

Sur le terrain, Moscou revendique des gains territoriaux près de Donetsk et de Bakhmut; l'Ukraine dément la progression des troupes russes près de la ville de Vougledar, nouveau point chaud du front dans l'Est du pays.

A 150 kilomètres de là, Bakhmut résiste depuis des mois aux assauts incessants de l'artillerie russe. Des combats acharnés sont toujours en cours. Les troupes ukrainiennes tiennent leurs positions; la ville a beau être presque complètement détruite, il y a encore un peu de vie dans ses rues.