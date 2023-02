La présidente du Parlement européen Roberta Metsola en visite en Irlande

La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a rencontré ce vendredi à Dublin le président irlandais Michael D. Higgins.

Il s'agissait du point d'orgue de sa deuxième journée en République d'Irlande qui intervient cinquante ans après l'adhésion du pays à l'Union européenne.

Roberta Metsola a profité de cette visite pour remercier les Irlandais d'avoir ouvert leurs portes à 70 000 réfugiés ukrainiens. La veille, devant les députés irlandais, elle avait évoqué le soutien continu de l'Union européenne au régime de Kyiv :

"Depuis 343 jours, l'invasion brutale et illégale d'une Ukraine indépendante souveraine par la Russie et la bravoure du peuple ukrainien nous rappellent que le progrès et la justice ne peuvent être considérés comme acquis. La démocratie ne peut être considérée comme acquise. L'Europe ne peut être considérée comme acquise.

Face à l’invasion russe, "l'UE restera au côté de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra", a t elle encore martelé.