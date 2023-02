En Israël, une marée humaine dans les rues Tel Aviv, Jérusalem et Haïfa samedi 4 février 2023.

Nouvelle manifestation contre le projet de réforme du système judiciaire du nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou, le plus à droite de l'histoire du pays.

Il prévoit la possibilité, pour le Parlement et la majorité au pouvoir, d'annuler une décision de la plus haute juridiction en Israël. Cet affaiblissement du pouvoir judiciaire pourrait remettre en cause les droits des citoyens, notamment ceux des minorités.