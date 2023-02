Le pape achève sa visite au Soudan du Sud avec une messe en plein air

C’est une étape placée sous le signe de l’espoir et de la paix. Pour la dernière journée de sa tournée africaine, le Pape François a tenu une messe en plein air à Juba, la capitale du Soudan du Sud.

Un rassemblement qui a réuni plus de 70 000 fidèles, et au cours duquel le souverain pontife a appelé les Sud-Soudanais à "déposer les armes et à arrêter les violences".

Pendant cette visite de 48 heures, le Pape François a sans cesse renouvelé ses appels à la paix dans ce pays à majorité chrétienne de 12 millions d’habitants, encore marqué par la guerre civile qui a fait 380 000 morts et des millions de déplacés internes.

Il a également demandé aux deux dirigeants rivaux à l’origine du conflit, de revenir à la table des négociations, en ajoutant que le "chemin de paix ne pouvait plus être reporté" dans ce pays qui "a besoin de pères, et non de maîtres".