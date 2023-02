Il ne restait qu'une fraction de seconde avant la fin du troisième quart temps. Le shoot de LeBron James a été le moment que le monde du sport attendait. Avec 38 points marqués cette nuit, la star des Los Angeles Lakers est devenu le plus grand marqueur de la NBA.

Il dépasse le record détenu depuis près de 40 ans par Kareem Abdul-Jabbar, lui aussi avec les Lakers. Abdul-Jabbar, qui assistait à la rencontre depuis le bord du terrain, avait établi ce record le 5 avril 1984, soit huit mois avant la naissance de James.

"Après 39 ans, la NBA a son nouveau roi du score. LeBron James, nous te saluons".

Le match a été interrompu pour permettre une célébration sur le terrain, avec sa mère sa femme et ses enfants. LeBron James a également remercié les fans des Lakers, "uniques en (leur) genre". Sans oublier Kareem Abdul-Jabbar, venu transmettre en personne le flambeau: "être en présence d'une telle légende signifie beaucoup pour moi. C'est une grande leçon d'humilité, faites une ovation au capitaine, s'il vous plaît!".

Les quelques 20 000 fans enflammés ont crié leur soutien depuis les tribunes. Parmi eux plusieurs célébrités comme le rappeur Jay-Z, le tennisman John McEnroe, ou le basketteur Magic Johnson. L'annonce de sa possible réussite avait fait gonfler le prix des billets. Pour les plus fortunés, la place en tribune est montée à plus de 24 000 dollars.

L'hommage du basketteur Shaquille O'Neal à LeBron James

**LeBron James, après le record **

Malgré la victoire de l'équipe adverse, les Thunder d'Oklahoma City (133-130), la nuit était celle de LeBron James qui confirme son statut de légende du basketball.

Avec ce nouveau record se pose la question de la suite de sa carrière. "Je sais que je peux encore jouer quelques années, a-t-il affirmé en conférence de presse_. Tout dépend de mon état d'esprit. Si je suis toujours motivé pour essayer de disputer des titres, je sens que je peux encore le faire_". À son rythme, Il pourrait dépasser une autre barre symbolique, celle des 40 000 point, dès la saison prochaine.

S'il prolonge sa carrière, LeBron James pourrait jouer en NBA avec son propre fils "Bronny", pressenti pour la draft 2024.