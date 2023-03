Covid-19 : un passe-droit pour Djokovic afin d'entrer aux Etats-Unis ?

Le Serbe Novak Djokovic bénéficiera-t-il d'un passe droit pour entrer aux Etats-Unis alors qu'il n'est pas vacciné contre le Covid-19 ?

La Fédération américaine de tennis et les organisateurs de l'US Open ont en tous cas affiché leur soutien dans sa demande afin de pouvoir disputer les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami.

"Novak Djokovic est l'un des plus grands champions que notre sport ait jamais connu. L'USTA et l'US Open espèrent qu'il obtiendra gain de cause dans sa demande d'entrée dans le pays, et que les fans pourront le revoir en action à Indian Wells et Miami", ont écrit les deux instances dans un communiqué commun.

Le N.1 mondial, âgé de 35 ans, a demandé aux autorités américaines une autorisation spéciale d'entrée aux Etats-Unis, pour laquelle il attend une réponse.

Washington n'autorise pas l'entrée dans le pays aux voyageurs internationaux non vaccinés. L'agence américaine chargée de la sécurité dans les transports (TSA) a récemment indiqué que cette mesure ne changerait pas avant au moins la mi-avril.

Or le tournoi d'Indian Wells débute mercredi prochain dans le désert californien, jusqu'au 19 mars, et sera suivi de l'Open de Miami à partir du 22 mars jusqu'au 2 avril.

Djokovic, co-recordman du nombre de Grands Chelems remportés (22) avec Rafael Nadal, a déclaré à Dubaï cette semaine qu'il attendait toujours de savoir si les États-Unis lui accorderaient cette autorisation. "Si elle m'est refusée, je me retirerai du tournoi bien sûr, avant le tirage au sort" prévu lundi, a-t-il dit avant de concéder la première défaite de sa saison en demi-finale face à Daniil Medvedev.

En raison de son statut vaccinal, Djokovic avait été expulsé d'Australie, peu avant l'édition 2022 du Majeur à Melbourne. Et il n'avait pas été autorisé à venir aux Etats-Unis pour défendre ses chances à Indian Wells ni à l'US Open. La dernière fois qu'il a joué un match sur le sol américain, c'était justement à Flushing Meadows en 2021.