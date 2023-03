La Corée du Sud a mené plusieurs exercices de tirs de missiles balistiques ce vendredi

La Corée du Nord a organisé plusieurs exercices de tirs de missiles balistiques, selon l'état major de Séoul.

Des photos publiées vendredi par l'agence de presse officielle coréenne montrent le leader Kim Jong Un et sa fille regardant un tir d'artillerie dans un lieu tenu secret.

Une nouvelle démonstration de force de Pyongyang alors alors que la Corée du Sud et les Etats Unis s’apprêtent à mener lundi leurs plus importantes manœuvres militaires conjointes depuis cinq ans. Les relations entre Pyongyang et Séoul sont au plus bas depuis plusieurs années, avec des pourparlers au point mort.