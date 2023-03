Lettonie : des voitures de conducteurs ivres partent en Ukraine

Parmi les centaines de voitures confisquées par les autorités lettones à des conducteurs ivres, huit ont été envoyées vers l'Ukraine, où Riga espère qu'elles aideront Kyiv dans ses efforts de guerre.

Les anciens propriétaires ont tous été pris avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,15 %.

Les huit premiers véhicules ont été remis au groupe Agendum, qui se consacre à la livraison de voitures - données ou acquises - aux villes dévastées et aux lignes de front ukrainiennes. Entre février et mai 2022, le groupe a déclaré avoir livré plus de 900 véhicules à l'Ukraine. Il en aurait fourni 1200 au total.

Message des autorités lettones sur les véhicules confisqués.

Reinis Pozniaks, membre de ce groupe Agendum, a publié sur les réseaux sociaux une photo des véhicules transportés en Ukraine mercredi avec ce commentaire : "Le voyage de notre garage à l'Ukraine commence aujourd'hui. Une voiture rachète non seulement pour l'alcool au volant mais aussi le karma idéologique". Selon lui, les véhicules envoyés en Ukraine ne représentent même pas 5 % de tous ceux qui ont été confisqués.

Les voitures confisquées par les autorités nationales sont généralement vendues, recyclées ou démontées pour obtenir des pièces détachées. Mais après avoir vu le travail d'Agendum, les autorités lettones ont pensé que ces véhicules pourraient être utilisés pour aider les Ukrainiens.

Agendum s'occupe d'amener les voitures lettones confisquées en Ukraine.

En février, le parlement letton a adopté un amendement à la loi sur le soutien à l'Ukraine permettant le transfert de voitures appartenant à l'État. Les autorités lettones se sont engagées à remettre chaque semaine à Agendum deux douzaines de véhicules confisqués pour qu'ils soient livrés à l'Ukraine.

Les médias lettons rapportent que les voitures seront livrées aux unités militaires du ministère de la défense ukrainien, à l'hôpital clinique régional de Vinnytsia et à l'association médicale territoriale du Conseil de Kupyansk.