Le plus haut niveau du tennis et du beach volley en force au Qatar

Le Qatar est devenu un lieu reconnu pour le sport international de haut niveau. Dans le domaine du tennis, les tournois des circuits WTA et ATP se sont déroulés à Doha en février. Quant aux finales du Beach Pro Tour de Volleyball World, elles se sont tenues à Doha pour la première fois.

Disputer un tournoi international sur son propre terrain

À 21 ans, Mubaraka Al-Naimi est la joueuse la mieux classée du Qatar. Elle a participé au dernier Qatar TotalEnergies Open qui a accueilli quelques-uns des meilleurs compétiteurs mondiaux.

Sur un court, Mubaraka Al-Naimi est dans son élément. Mais ce n'était pas gagné au départ. "Au début, je ne voulais pas jouer au tennis," confie-t-elle avant d'ajouter : "Mais ma mère m'a inscrite avec mon frère et ensuite, j'ai commencé à faire de la compétition et à gagner des matchs, puis je suis devenue numéro 1 dans toutes les catégories à Doha."

Alors que son frère a fini par renoncer, Mubaraka Al-Naimi s'est rapidement prise de passion pour ce sport. "Aujourd'hui, le tennis fait partie de ma vie : c'est comme une routine pour moi de jouer tous les jours," indique-t-elle. "C'est dur parce qu'en même temps, je fais des études à l'université, donc j'essaie de gérer mon temps, de faire de la compétition et d'étudier ; le tennis est ma passion," souligne-t-elle.

L'entraîneur Mounir Elaarej a fait la connaissance de Mubaraka Al-Naimi, au sein de la Fédération de tennis du Qatar, quand elle avait 6 ou 7 ans. Sur plus d'une décennie, il a pu constater la progression spectaculaire de sa joueuse vedette. "Techniquement, c'est l'une des meilleures joueuses que nous ayons à Doha et elle s'améliore beaucoup dans sa manière de frapper la balle, de se déplacer et de se comporter sur le terrain, elle a fait beaucoup de progrès," estime-t-il.

Mubaraka Al-Naimi espère que sa présence lors du Qatar TotalEnergies Open incitera davantage de jeunes filles à pratiquer le tennis. Son entraîneur nourrit de son côté, l'espoir qu'elle sera, un jour, classée parmi les 100 meilleures joueuses de la WTA (l'Association des joueuses de tennis) où la concurrence est féroce.

"Elles sont des millions à essayer de faire partie de la WTA, donc les chances sont très faibles, mais chaque joueuse garde espoir et fait de son mieux pour y arriver," assure Mounir Elaarej.

La numéro 1 mondiale Iga Swiatek veut donner l'exemple

Parfois, l'espoir se transforme en réussite. Même la numéro 1 mondiale Iga Swiatek qui à 21 ans, a remporté le Qatar TotalEnergies Open cette année, ne s'était pas imaginée en arriver là où elle en est aujourd'hui.

"C'est génial d'avoir ce statut parce que quand j'étais plus jeune, je n'aurais jamais pensé que je serais une sorte de modèle," indique Iga Swiatek. "Je veux vraiment donner le bon exemple et j'essaie toujours de m'en souvenir quand je suis sur le terrain, quand je montre mes émotions et mes frustrations, cela me motive aussi à travailler encore plus sur moi-même," affirme-t-elle.

Iga Swiatek au Qatar Hussein Sayed/Copyright 2023 The AP. Tous droits réservés

Juste après l'Open d'Australie en ouverture de la nouvelle saison, les tournois masculins et féminins de l'Open du Qatar donnent aux meilleurs joueurs, l'opportunité d'affiner leurs compétences, tout en offrant une plateforme à ceux qui tentent encore de se faire un nom.

"Avec nos équipes nationales, nous essayons d'encourager les joueurs à améliorer leur niveau en participant à un tel événement : chaque année, nous accordons une invitation aux joueurs et joueuses les mieux classés au niveau national," explique Saad Al Mohannadi, directeur du tournoi au sein de la Fédération de tennis du Qatar. "Nous sommes très fiers de promouvoir cela, d'investir et de constater des progrès d'année en année, nous en sommes ravis," fait-il remarquer.

Pour Mubaraka Al-Naimi, le bonheur est sur le court. Mais alors qu'elle fait également des études de commerce, jongler entre l'école et le sport est un défi de plus pour la jeune femme qui entend montrer l'exemple. "J'aimerais être une source d'inspiration pour toutes les femmes qataries et, ces derniers temps, de nombreuses femmes s'impliquent dans le sport localement, en particulier au Qatar après la Coupe du monde," indique-t-elle.

En étant l'une des rares joueuses de tennis arabes, il y a fort à parier que Mubaraka Al-Naimi incitera une nouvelle génération à saisir, elle aussi, la balle au bond.

Une année de réussite pour Félix Auger-Aliassime

L'année 2022 a été une année charnière pour Félix Auger-Aliassime. Le Canadien de 22 ans a remporté son premier titre en simple - il s'en est même adjugé quatre - et a atteint le 6ème rang mondial chez les hommes, place qu'il occupe encore au 21 mars. Aujourd'hui, le jeune joueur qui a pour entraîneur, l'oncle de Rafael Nadal, espère capitaliser sur sa réussite la saison dernière.

"C'est drôle parce qu'à la fin de l'année dernière, je me demandais si je devais prendre un nouveau départ ou continuer à avancer comme je le faisais, avec une continuité dans la progression de ma carrière," reconnaît Félix Auger-Aliassime.

"Je me suis dit qu'il fallait que je continue comme cela, que je me concentre sur les choses qui sont importantes pour moi, que je reste en forme, que je sois en bonne santé, bien sûr, et que je continue à bien m'entraîner pour que, quand je participe à des tournois, je sois prêt et je puisse jouer mon meilleur niveau," indique-t-il.

Doha ? C'est ma première fois sur place. C'est vraiment une ville futuriste, on sent qu'ils ont cette idée grandiose d'en faire une ville du futur. C'est agréable de voir tout cela. Félix Auger-Aliassime Joueur de tennis numéro 1 canadien

Coaché par Toni Nadal

Avant d'atteindre un tel niveau, Félix Auger-Aliassime a eu son lot de difficultés, en disputant huit finales consécutives pour finir par remporter un titre.

"J'étais considéré comme un jeune joueur, prometteur, depuis l'âge de 14 ou 15 ans ; donc, bien sûr, c'était un poids, mais en même temps, je pense que c'était une bonne pression, une bonne motivation," raconte-t-il. "Mais quand j'ai perdu toutes ces finales, je me suis mis à douter : est-ce que je peux vraiment devenir ce joueur du top 10 que j'aimerais être et dont tout le monde parle ? Donc, quand j'ai passé le cap, j'ai eu le sentiment d'avoir joué l'un de mes meilleurs tennis dans un match important, j'ai ressenti un immense soulagement," confie-t-il.

Félix Auger-Aliassime dans Qatar 365 Euronews

Il estime essentiel de savoir gérer les hauts et les bas. "Il faut avoir un mental équilibré, rester calme, ne pas être trop excité quand on gagne, ni trop frustré quand on perd, parce qu'il faut accepter la réalité," affirme-t-il. "Si je gagne, c'est que je l'ai mérité parce que je me suis entraîné dur et que j'ai bien joué et si je perds, cela signifie que je dois retourner m'entraîner et m'améliorer ; donc, il s'agit d'accepter la réalité," souligne-t-il.

Félix Auger-Aliassime reconnaît que le fait d'avoir pour entraîneur, Toni Nadal, oncle et ancien coach de Rafael Nadal, l'a aidé.

"On travaille sur beaucoup de choses : ma technique, mon jeu, la manière dont je peux améliorer mes coups pour devenir un meilleur joueur," explique-t-il. "Je pense qu'il m'a apporté beaucoup de confiance, c'est une personne qui donne beaucoup de motivation, dans la façon dont il parle," décrit-il.

Le meilleur du beach volley mondial arrive au Qatar

Les investissements de plusieurs milliards de dollars réalisés par le Qatar dans les installations dédiées au sport ont permis de conclure plusieurs accords pour l'organisation de grands événements sportifs internationaux. Le dernier à s'établir sur place, c'est le Beach Pro Tour de Volleyball World.

Doha a été choisie comme étape finale du tournoi Beach Pro Tour qui vient conclure 47 événements et désigner la meilleure équipe de beach volley au monde.

"Nous avons une grande expérience en matière d'organisation d'événements de beach volley au Qatar et il se trouve que l'équipe qatarie est l'une des meilleures au monde, elle a remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo," fait remarquer Finn Taylor, PDG de Volleyball World. "Le fait pour nous, de nouer une relation avec la Qatar Volleyball Association et avec l'Aspire Academy était une suite logique de la présence de ce sport au Qatar," renchérit-il.

Cette initiative a aussi attiré davantage de fans de ce sport dans le pays. "Quand on voit les meilleures équipes, les meilleurs joueurs, ils se donnent à fond, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes," indique Ali Ghanim Al Kuwari, président de la Qatar Volleyball Association. "Donc les supporters et les spectateurs ont envie de les voir, les fans les suivent, ils aiment les voir en compétition et découvrir leur pays également," ajoute-t-il.

"Doha est devenue l'une des principales villes du beach volley dans le monde"

Alors que tous les regards étaient tournés vers le tournoi, ses organisateurs ont saisi l'occasion d'interpeller sur un fléau mondial : la pollution.

Le trophée en déchets recyclés du Pro Beach Tour Euronews

Les vainqueurs de cette édition ont pu, pour la première fois, soulever un trophée unique en son genre. Entièrement fabriqué à partir de déchets plastiques recyclés collectés sur les littoraux du monde entier, le trophée symbolise l'engagement de Volleyball World à contribuer à la propreté des plages.

La finale du Beach Pro Tour est programmée à Doha chaque année jusqu'en 2025, mais les organisateurs envisagent déjà l'avenir et un partenariat à long terme."Pour nous, Doha est devenue l'une des principales villes du Beach Pro Tour et du beach volley dans le monde," assure Finn Taylor. "Donc on souhaite revenir aussi longtemps que possible et tant que les Qataris apprécieront de voir des matchs de beach volley," lance-t-il dans un sourire.

La balle est donc dans le camp du Qatar, mais il est clair que le travail d'équipe avec des organisations sportives internationales comme Volleyball World s'avère déjà gagnant.