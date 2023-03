Visite de Joe Biden au Canada : un accord sur l'immigration

Lors de la première visite de Joe Biden, un accord a été conclu entre le Canada et les États-Unis, pour freiner l'immigration clandestine vers le Canada.

Joe Biden a été accueilli vendredi en "grand ami" au Canada pour sa première visite officielle dans le pays, qui a notamment débouché sur un accord concernant le délicat sujet de l'immigration irrégulière.

Washington et Ottawa vont "travailler ensemble pour décourager les traversées illégales" de leur frontière partagée, qui ont explosé l'an passé, a dit le président américain devant le Parlement.

Joe Biden a été plusieurs fois applaudi par les parlementaires debout lors de son discours, en particulier quand il a salué l'engagement des deux pays à soutenir l'Ukraine.

Le Canada, certainement soulagé de tourner la page Trump, a déroulé le tapis rouge pour la visite du président américain, la première depuis 2009.

Le Premier ministre Justin Trudeau, qui a reçu le président américain pour un dîner en famille à son arrivée, n'a pas tari d'amabilités pendant le court séjour de Joe Biden, qui doit repartir vendredi soir après un dîner de gala.

"C'est un grand plaisir d'avoir un grand ami ici", a dit le dirigeant canadien, qui entretenait avec l'ancien président Donald Trump une relation très difficile.

Le président américain n'a pas été en reste.

Entre une blague sur sa tentative ratée d'apprendre le français et une plaisanterie sur le hockey, il a évoqué, lyrique, "deux peuples" qui partagent "un même coeur" et qui s'attachent à résoudre leurs problèmes "avec amitié et bonne volonté".

Comme sur l'immigration, donc.

L'accord annoncé vendredi prévoit que le Canada accueille de manière régulière 15 000 migrants supplémentaires venus de tout le continent américain.

A l'arrière-plan de cette annonce, le "chemin Roxham": une voie de fortune par laquelle environ 40000 migrants sont arrivés depuis les Etats-Unis au Québec l'an dernier, en contournant les points d'entrée officiels.