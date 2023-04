L'Ukraine dévoile des images du redoutable système occidental de missiles sol-air Nasams

Par Euronews

Alors que les combats continuent de faire rage dans l'Est de l'Ukraine avec Bakhmout comme épicentre, la Russie a mené des frappes dans d'autres régions ce dimanche, notamment près de Kharkiv et Zaporijjia.

Dans la ville du sud-est, qui abrite la plus grande centrale nucléaire d'Europe, un enfant est mort dans des frappes russes ayant visé des zones résidentielles. Un drame mentionné par Volodymyr Zelensky, qui a assuré, dans son message quotidien, que Moscou s'isolait un peu plus du reste du monde et de l'humanité en agissant ainsi, en plein dimanche des rameaux.

Cette célébration est majeure chez les Orthodoxes, ultra majoritaires en Ukraine, et qui fêteront Pâques le dimanche 16 avril, une semaine après le monde catholique.

En parallèle l'armée de l'air ukrainienne a diffusé pour la première fois une vidéo montrant le fonctionnement des systèmes de défense aérienne NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System), de fabrication américaine et norvégienne.

La vidéo, accompagnée d'une musique, affirme qu'"en cinq mois d'opérations de combat, les NASAMS ukrainiens ont détruit plus de 100 missiles et drones ennemis".