Les Grecs préparent la Pâque orthodoxe malgré la hausse des prix

Par euronews (adapté de l'anglais)

Ce week-end, les chrétiens orthodoxes célèbrent Pâques. La tradition veut que l'agneau soit rôti le dimanche de fête. Sur le marché central d'Athènes, les consommateurs tentent de trouver les meilleures affaires. Mais les prix élevés ont affecté les revenus des Grecs qui ont du mal à joindre les deux bouts.

"Ces dix derniers jours, les citoyens ont acheté de la viande de Pâques, principalement de l'agneau et de la chèvre", explique Andreas, un boucher du marché central de Varvakeios. "Un kilo de viande coûte 9 à 10 euros. Comme vous le savez, l'inflation a augmenté et nous nous sommes efforcés de maintenir les prix au niveau de l'année dernière".

La plupart des consommateurs estiment que les prix de la viande sont raisonnables. Le problème est que la plupart des gens ont moins d'argent à dépenser.

"Les prix sont à peu près les mêmes que l'année dernière. Pourtant, les citoyens n'ont pas d'argent, c'est ça le problème. Les gens ne peuvent pas payer leurs factures", témoigne un client.

En Grèce, outre la viande, les gens achètent des bougies de Pâques, des œufs en chocolat ainsi que des cadeaux pour les enfants.

Depuis le mois de février, l'État grec a pris en charge 10% des achats des ménages durant six mois dans les supermarchés et les commerces de bouches. Chaque Grec concerné dispose ainsi d'un plafond mensuel de 220 euros, avec une majoration de 100 euros pour chaque membre de la famille, dans la limite de 1000 euros. Les bénéficiaires sont des couples disposant d'un revenu annuel de 24 000 euros maximum, avec 5000 euros supplémentaires accordés par enfant. Le financement de cette mesure est évalué à 650 millions d'euros et sera prélevé directement sur les revenus excédentaires de deux raffineries grecques, selon le Premier ministre grec.