Allemagne : une manifestation d’islamistes appelant au califat fait scandale

Par Euronews avec agences

Une manifestation d’islamistes appelant au califat fait scandale en Allemagne. Ses organisateurs sont considérés comme des "extrêmistes" par Berlin.

La manifestation islamiste de samedi à Hambourg, appelant à l'instauration d'un "califat", suscite la polémique en Allemagne. Le Chancelier allemand Olaf Scholz a condamné la tenue de l'événement.

La Ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, l'a elle qualifié d'"incroyable", et appelle désormais à lutter contre toutes les activités islamistes, conformément à la Constitution : "nous devons faire beaucoup pour garantir que nous n'acceptons pas que de telles choses soient dites en public, parce que je ne pense pas du tout que ce soit acceptable. Cela n'est pas compatible avec notre ordre démocratique fondamental et c'est pourquoi, immédiatement après la terrible attaque terroriste du Hamas contre Israël, j'ai également interdit les activités du Hamas. Nous n'acceptons pas la haine et la violence que les organisations terroristes islamistes scandent ici en Allemagne."

La manifestation a eu lieu samedi dernier sur le Steindamm, une rue que les Hambourgeois ont surnommée "la petite Istanbul". Plus de 1 000 personnes ont protesté contre "la dictature des valeurs" imposée en Allemagne et réclamé l'instauration de la charia. Selon les autorités, l'évènement a été organisé par le groupe Muslim Interaktiv que les services de renseignement allemands qualifient d'extrémistes.

Hasard du calendrier, le rassemblement a eu lieu le jour où Olaf Scholz a lancé sa campagne électorale européenne dans la ville allemande.