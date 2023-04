Par Kristina Jovanovski

Les militants antinucléaires allemands vont désormais se concentrer sur la promotion des énergies renouvelables. Ils ont célébré partout dans le pays et notamment à Munich l'arrêt des trois dernières centrales nucléaires du pays.

Ces réacteurs devaient cesser de fonctionner fin 2022, une date reportée après la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine. Le maire de Munich était favorable à ce report même s'il soutient l'adieu du pays au nucléaire.

"L'avenir n'est pas dans l'énergie nucléaire mais dans les énergies renouvelables. Depuis 2008, à Munich, nous nous sommes concentrés sur le développement des énergies renouvelables", clame Dieter Reiter, maire de Munich et membre du SPD.

Un sondage réalisé par YouGov a révélé que 65 % des Allemands souhaitaient que les centrales continuent à fonctionner au moins temporairement. Les opposants à ces fermetures estiment que le nucléaire est une source d'énergie dont les émissions de gaz à effet de serre sont moindres. L'Allemagne a ainsi dû augmenter son usage du charbon en se détournant du gaz russe l'an dernier.

Les partisans et les détracteurs de la fermeture des centrales nucléaires disent que les énergies renouvelables doivent jouer un rôle plus important à l'avenir.

Mais si l'énergie éolienne est abondante dans le nord du pays, les infrastructures manquent pour l'acheminer vers le sud. Or, c'est là que se trouvent la plupart des industries, qui consomment beaucoup d'énergie.

Aujourd'hui, plus de 40 % de l'énergie du pays provient de sources renouvelables. Selon Greenpeace, l'Etat n'est pas allé assez loin par rapport à la rapidité des progrès technologiques pour des énergies propres. "S'il y avait eu plus de volonté politique pour développer et vraiment encourager les énergies renouvelables, nous aurions pu aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que nous ne le faisons aujourd'hui", estime Stefan Krug, responsable du bureau bavarois de Greenpeace.

Les sociaux-démocrates, à la tête du gouvernement de coalition, disent s'engager en faveur des énergies propres. Mais le parti démocrate libre, qui fait également partie de la coalition, s'est prononcé contre la fermeture des centrales.

Les défenseurs de l'environnement craignent que les luttes intestines au sein du gouvernement ne compromettent les progrès réalisés.

"Je pense que c'est un problème non seulement pour la jeune génération, mais aussi pour les personnes âgées. Mais bien sûr, c'est surtout la jeune génération qui est confrontée à ce problème et qui le sera de plus en plus", dit Aurelia, étudiante et militante du collectif "Fridays for future"