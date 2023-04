Guerre en Ukraine : la situation au 19 avril

Par Sasha Vakulina

Comme tous les jours, notre journaliste Sasha Vakulina fait le point sur la situation en Ukraine. Voici la situation ce jeudi 18 avril.

Les autorités ukrainiennes ont indiqué que les forces russes poursuivaient leurs préparatifs défensifs dans le sud de l'Ukraine.

Nataliya Humenyuk, chef du centre de presse ukrainien de coordination conjointe des forces du Sud, a déclaré que les forces russes avaient miné la rive orientale du Dniepr dans la région de Kherson en prévision d'une éventuelle contre-offensive ukrainienne.

Certains responsables de l'occupation russe et certains blogueurs militaires ont considérablement modifié leur discours en mettant en garde contre une éventuelle contre-offensive ukrainienne.

Les sources russes qui avaient précédemment mis en garde contre une telle opération dans la région de Zaporijia avertissent désormais que les forces ukrainiennes pourraient mener une contre-offensive dans la région de Kherson.

Vladimir Saldo, chef de l'occupation russe de la région de Kherson, a déclaré le 18 avril que les forces ukrainiennes avaient concentré des forces sur la rive ouest du Dniepr dans la région de Kherson et qu'elles avaient manifesté la volonté de traverser le fleuve.

Mr Saldo a également donné l'ordre de saisir les bateaux des civils de la région "pour les besoins de l'armée russe".

Les blogueurs militaires russes ont analysé plus en détail les affirmations de Vladimir Saldo, estimant principalement que les forces ukrainiennes se préparent à établir une tête de pont sur le Dniepr.

Les déclarations du responsable de l'occupation russe coïncide avec la récente visite du président russe Vladimir Poutine sur le secteur de la Flèche d'Arabat, dans la région occupée de Kherson - à au moins 130 km de la ligne de front la plus proche - pour vérifier les préparatifs russes en vue d'une éventuelle contre-offensive ukrainienne.

L'Institut américain pour l'étude de la guerre (Institute for the Study of War - ISW) précise que les blogueurs militaires russes ont déjà largement affirmé que les forces ukrainiennes se masseraient pour une contre-offensive dans la région de Zaporijia et ont mis en garde contre de prétendues contre-offensives imminentes depuis le mois d'octobre 2022.