Au Royaume-Uni, des milliers de personnes manifestent pour le climat

Par Euronews avec AFP

Deuxième jour de protestation devant le Parlement britannique à Londres... Baptisée "The Big One", l'action lancée par les organisations écologistes, dont Extinction Rebellion, doit mettre la pression sur les élus, et poser un ultimatum au gouvernement pour obtenir des engagements concrets pour le climat. Plus de 30 000 personnes ont confirmé leur participation sur les réseaux sociaux.

Il s'agit de la première manifestation "pacifique" d'Extinction Rebellion, qui avait annoncé le 1er janvier l'arrêt de ses actions de désobéissance civile non violentes pour organiser cette grande manifestation devant le Palais de Westminster. Près de 200 autres organisations s'y sont jointes, dont Greenpeace et Don't Pay UK, le mouvement qui appelle les Anglais à ne pas payer leurs factures d'énergie avec l'inflation...

Si les ministres restent sourds à leurs demandes, Extinction Rebellion promet de revenir à ses racines et d'intensifier ses actions dès le lendemain.