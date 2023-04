Entre 4 500 et 8 200 personnes ont défilé contre l'A69 Toulouse-Castres

Par Euronews avec AFP

Entre 4 500 et 8 200 personnes ont manifesté ce samedi à Saïx, dans le Tarn, contre le projet de l'autroute A69 reliant Toulouse à Castres. Les opposants dénoncent un projet qu'ils ugent contradictoire avec l'urgence climatique, et réclament "moins de voitures, moins de goudron".

Plusieurs organisateurs du rassemblement, dont le collectif local La voie est libre, Extinction Rebellion, la Confédération paysanne et les Soulèvements de la Terre (SLT), ont réclamé plus tôt "l'arrêt immédiat" du chantier.

Des élus opposés à l'A69 ont dénoncé vendredi sa "totale contradiction avec l'urgence climatique", pointant la disparition de terres agricoles ou le risque d'une plus grande concentration de population dans la métropole toulousaine. Ils proposent de renforcer la liaison ferroviaire entre les deux villes, pour répondre aux besoins de la population.

Plusieurs responsables écologistes ont pris part au rassemblement, dont la députée EELV Sandrine Rousseau. "Aujourd'hui, ce n'est plus possible de construire des routes et des autoroutes, il faut un moratoire, a-t-elle déclaré. Penser le désenclavement par la route, c'est dépassé, on met les gens dans un piège."