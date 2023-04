Devant Lavrov, le chef de l'ONU dénonce la "dévastation" due à l'invasion de l'Ukraine

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, à gauche, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à droite. - Tous droits réservés John Minchillo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.