Ils jeûnent jusqu'à mourir "pour rencontrer Jésus" : l'horreur dans une forêt kényane

Par Euronews avec AFP

La police kényane a exhumé 26 nouveaux corps dans la forêt de Shakkahola, dans l'Est du pays.

Les victimes sont les fidèles d'une secte dont le chef leur aurait dit de jeûner pour "rencontrer Jésus".

D'autres adeptes de la secte seraient encore en train de jeûner dans la forêt.

Hussein Khalid, Directeur de l'ONG Haki Africa : "Cela montre clairement que beaucoup de personnes sont encore là, continuent de jeûner et risquent de mourir à chaque seconde qui passe. C'est pourquoi nous appelons le gouvernement national à envoyer des troupes sur le terrain"

Sebastian Muteti, Officier de protection de l'Enfance pour le sous-comté de Malindi : "L'enfance appartient à la famille et à la communauté. Et quand ils sont arrivés ici, ils étaient attachés avec des cordes et forcés à jeûner jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est un grand coup et un grand choc pour notre pays. Quelle cruauté !

La police a trouvé au total plus de 50 corps.

Les enquêteurs fouillent la zone et évoquent une possible fosse commune.

Le chef de la secte s'appelle Makenzie Nthenge, il s'est rendu à la police le 15 avril et il a été placé en détention.

Selon des médias locaux, Makenzie Nthenge avait déjà été inculpé le mois dernier avant d'être libéré sous caution.