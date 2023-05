1er mai explosif : plusieurs centaines de milliers de manifestants dans les rues

Par Euronews avec AFP

1er mai explosif en France où plusieurs centaines de milliers de personnes défilent notamment à l'appel de l'intersyndicale pour protester contre la réforme des retraites.

Des centaines de milliers de personnes dans les rues des grandes villes de France pour les défilés du 1er mai et à l'appel de l'Intersyndicale.

Le dernier défilé unitaire des huit principaux syndicats remonte à 2009.

Cette année, la Fête du travail est la treizième journée de mobilisation contre le texte de loi qui fait passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans.

Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT : "Nous avons des chiffres de mobilisation qui sont historiques pour un premier mai, sur la question sociale, et non sur la question politique comme en 2002. C'est le signe que le ressentiment et la colère ne diminuent pas.

Selon les sondages, 70 % des Français désapprouvent la réforme de la retraite dont la loi est d'ores et déjà promulguée.

Jade Lévin, Euronews : "12 000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans toute la France, dont 5 000 à Paris. Pour l'instant, l'ambiance est festive et populaire. Les syndicats veulent faire de ce 1er mai une manifestation massive. C'est d'ailleurs la première fois depuis près de 15 ans qu'ils se rassemblent pour défiler ensemble à l'occasion de cette fête du travail."

Des tensions ont éclaté en marge de cortèges dans les rues de Lyon, Nantes et Paris avec notamment des jets de projectiles contre les forces de l'ordre, des vitrines caillassées et du mobilier urbain détruit.

En 2018 et 2019, lors de la mobilisation des Gilets jaunes, la France avait déjà été théâtre de violences sociales récurrentes.