1er mai : manifestations partout sur le Vieux Continent pour une plus grande justice sociale

Par Euronews

Partout sur le Vieux Continent des manifestants marchent à l'occasion de la fête du Travail pour réclamer une plus grande justice sociale.

L'expression d'un mécontentement global inédit depuis la pandémie du Covid-19.

Dans le sud du Vieux continent, les syndicats espagnols ont organisé plus de 70 défilés dans le pays.

Marian González, enseignante : "En ce premier mai, nous demandons des salaires dignes et le maintien des salaires par rapport à l'inflation."

À Athènes, pour la fête du Travail, 10 000 personnes ont manifesté dans le centre de la capitale grecque.

La marche avait lieu en pleine campagne électorale, à trois semaines des élections législatives.

À Berlin, le défilé du 1er mai a rassemblé plus de 4 000 qui demandent des entreprises et du gouvernement une plus grande justice redistributive.

Charlotte Wieland, réceptionniste dans le secteur de l'événementiel : "C'est une journée pour attirer l'attention sur ce qui ne va pas dans notre société. Nos ressources sont distribuées de manière injuste, les gens sont avantagés ou désavantagés. Ce n'est pas juste et le moins que je puisse faire est de me lever et de dire que ce n'est pas juste".

L'invasion russe de l'Ukraine a éclipsé les grandes célébrations traditionnelles du 1er mai à Moscou : loin des grandes manifestations du passé, seuls les communistes nostalgiques se sont mobilisés à l'occasion de la fête du Travail.