Zelensky réclame un tribunal spécial pour "crime d'agression"

Par Euronews avec AFP

Volodymyr Zelensky réclame la création d'un tribunal international pour "crime d'agression", c'est l'appel du président ukrainien lors d'une visite surprise aux Pays-Bas.

Volodymyr Zelensky réclame la création d'un tribunal international spécial chargé de juger les crimes d'agression.

C'est l'appel lancé par le président ukrainien lors d'une visite surprise aux Pays-Bas.

Volodymyr Zelensky, président ukrainien : "C'est la force de la liberté et du droit qui doit travailler pour assurer la justice, non des promesses hybrides à la place des droits de l'homme, la vraie liberté. Non pas une impunité hybride et des formalités symboliques mais une justice à grande échelle."

Volodymy Zelensky attend également des Alliés l'assurance qu'après la guerre son pays rejoindra l'OTAN.

Volodymyr Zelensky, président ukrainien : "nous sommes réalistes, nous savons que nous ne serons pas dans l'OTAN pendant la guerre. Mais pendant la guerre, nous voulons faire passer un message très clair indiquant que nous serons dans l'OTAN après la guerre."

Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas : « La Russie ne peut pas gagner cette guerre et doit être tenue responsable de tous les crimes d'agression et de l'injustice qu'elle a infligés au peuple ukrainien jour après jour dans cette horrible guerre.”

La Cour pénale de La Haye a émis en mars un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour le crime de guerre de déportation d'enfants ukrainiens.