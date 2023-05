Naples sacrée championne d'Italie, la ville s'embrase

Par Luca Palamara

Après trente-trois années d'attente, le Napoli a remporté ce jeudi le championnat de football d'Italie. Des dizaines de milliers de supporters ont envahi les rues de la ville pour célébrer la victoire.

Trente-trois années d'attente et enfin la libération. Naples est redevenue, ce jeudi, championne d'Italie de football grâce à un nul (1-1) sur le terrain de l'Udinese.

Au coup de sifflet final des dizaines de milliers de tifosis ont envahi les rues de la ville qui vibre pour le calcio comme peu d'autres endroits en Europe.

Entre le Napoli et les habitants de la "capitale du Sud", c'est l'histoire d'une passion bleu ciel toutes générations confondues.

"Trente-trois ans ! C'est merveilleux. Mon fils n'a attendu que 13 ans !", s'enthousiasme un père venue en famille dans le centre de la ville.

Une victoire qui va bien au-delà du succès sportif. Naples est la seule grande ville d'Italie représentée par un club unique en première division nationale et la seule ville du Sud à l'avoir remportée, avec Cagliari.

"Depuis plus de vingt ans, la victoire du scudetto est l'apanage de deux villes du nord du pays, Milan et Turin. Sur les 119 scudetti décernés aujourd'hui en Italie, seuls 4 ont été remportés par un club du sud de l'Italie. Les chiffres et la joie débordante de ce peuple témoignent de l'importance de ce moment", explique Luca Palamara, correspondant d'Euronews à Naples.

La fête devrait se prolonger au moins pendant tout le week-end. Le retour des joueurs est prévu ce vendredi et leur match à domicile contre Florence dimanche devrait être l'occasion d'une grande célébration. A la napolitaine : démesurée et pleine de folie...