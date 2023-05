Chypre : suppression de la TVA sur une large gamme de produits de base

Par Euronews

La mesure, initialement prévue pour six mois, pourrait être étendue si nécessaire.

À Chypre, les prix de plus de 1 700 produits ont baissé la semaine dernière. Une conséquence de la décision du gouvernement de supprimer la TVA sur une large gamme de produits de base, tels que le pain, le lait, les œufs et les produits d'hygiène corporelle.

Le ministre chypriote des Finances, Makis Keravnos, explique à Euronews que la mesure, initialement prévue pour six mois, pourrait être étendue si nécessaire.

"Dans un effort pour soulager les ménages, en particulier les plus vulnérables, nous avons décidé de ramener la TVA à zéro sur un certain nombre de biens que les consommateurs utilisent quotidiennement, explique-t-il. Cette mesure durera six mois. Nous espérons qu'elle fera baisser l'inflation et les prix. Quoi qu'il en soit, nous réexaminerons la situation après six mois pour décider s'il y a lieu d'étendre la mesure".

En avril, l'inflation à Chypre s'est réduite à 3,8% sur une base annuelle. Mais les prix de nombreux produits - principalement les denrées alimentaires - restent en hausse.

Le ministère des Finances travaille sur une application mobile qui permettra aux consommateurs de suivre en temps réel les prix dans différents supermarchés.