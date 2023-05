La Russie lève le régime des visas et autorise de nouveau les vols avec la Géorgie

Par Euronews avec AFP

L'annonce de Moscou intervient alors que Tbilissi a été secouée en mars par d'importantes manifestations en opposition à un projet de loi controversé sur les "agents étrangers".

La Russie a annoncé ce mercredi le rétablissement des vols commerciaux avec la Géorgie, et la levée de son régime de visa pour tous les citoyens de ce pays du Caucase. Une décision vécue comme une provocation par Tbilissi.

Lors d'une conférence de presse, Salome Zourabichvili, présidente de Géorgie a déclaré : "nous n'avons pas besoin d'un régime sans visa, nous n'avons pas besoin de vols directs, rien de tout cela n'est bienvenu tant que la Russie est un agresseur, ce geste de la part des occupants est inopportun et malvenu."

La Géorgie et la Russie n'entretiennent aucune relation diplomatique depuis l'invasion russe du Nord du pays en 2008.

A partir du 15 mai, les citoyens géorgiens seront autorisés à rester en Russie pendant 90 jours. Mais Tbilissi a déclaré qu'aucune entreprise russe sanctionnée n'aura le droit d'opérer dans le pays.

"En ce qui concerne les compagnies et les avions non sanctionnés, ceux-ci auront évidemment la possibilité d'opérer et de voler commercialement en Géorgie. Environ un million de nos concitoyens vivent en Russie et cette décision facilitera certainement leurs déplacements" précise Mariam Kvrivishvili, Vice-ministre de l'économie.

La grande majorité des Géorgiens soutient l'intégration européenne. En décembre, la Commission européenne décidera si Tbilissi obtiendra le statut d'État candidat à l'UE.