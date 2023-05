La perte d'influence de la Russie en Asie centrale au profit de la Chine

Par Valerii Nozhin (adapté de l'anglais)

La guerre en Ukraine a profondément bouleversé les relations sino-russes en Asie centrale au profit de la Chine notamment. Décryptage avec le sinologue suédois Stefan Hedlund.

Embourbée dans la guerre en Ukraine, la Russie est en train de perdre l'influence qu'elle avait en Asie au profit de la Chine, "son partenaire stratégique".

Dernier épisode symbolique : Pékin organise, sans Moscou, un sommet avec les cinq chefs d'Etat d'Asie centrale, tous ces pays ayant été autrefois des républiques soviétiques.

Cette rencontre a été qualifié par Pékin de "jalon sur la voie de la construction d'une communauté sino-centrale d'Asie avec un destin commun". Il s'agit de la toute première réunion en face à face dans ce format et sans la présence de la Russie.

Le lieu du sommet a également été choisi avec une grande importance dans la ville de Xi'an, l'une des plus anciennes au monde, où commençait autrefois l'une des étapes de la Grande Route de la Soie. C'est d'ailleurs la promotion du projet chinois des nouvelles routes de la soie qui sera au coeur de cette réunion au sommet.

Pour l'universitaire suédois et expert russe Stefan Hedlund, cette rencontre traduit le fait que la Russie a pratiquement perdu son influence dans la région et que la Chine est prête à prendre sa place.

"C'est la première fois que la Russie, qui pendant des décennies, sinon deux siècles, a été hégémonique en Asie centrale, est exclue. Cela fait suite à la perte d'amitiés de la Russie dans la région . La Chine sauté sur l'occasion devenir le nouvel hégémon", résume l'expert.

La route de la soie gelée en Russie par la guerre en Ukraine

Le projet chinois de nouvelles routes de la soi (Belt and Road Initiative en anglais a été lancé en 2013 comme une fusion de concepts stratégiques qui existaient déjà à l'époque.

L'économie chinoise était en déclin depuis des années, saturée - comme les marchés occidentaux - de produits chinois. Il fallait chercher ailleurs pour stimuler le développement.

Officiellement, la BRI est un mécanisme permettant à la Chine de s'associer à des pays du monde entier, de créer des routes principales fiables pour les exportations chinoises et de renforcer les économies des pays partenaires.

La BRI s'appuyait sur plusieurs routes vers l'ouest. Certaines par la Russie, certaines par le Kazakhstan et d'autres par la Mongolie. Mais, face aux sanctions occidentales contre la Russie, ces routes ont été pratiquement gelées.

La Chine a donc revu ses plans en réorientant ses flux vers le sud, via les pays d'Asie centrale jusqu'à la mer Caspienne, puis soit par la mer, soit vers le sud via l'Iran. Au détriment de la Russie.

"[Le projet] était censé avoir un embranchement au nord, passant par la Russie. Mais après la guerre en Ukraine, c'est maintenant mort. Ainsi, la BRI est totalement concentrée sur la voie médiane, ce qui est une bonne nouvelle pour le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, c'est une bonne nouvelle pour l'Azerbaïdjan et la Turquie, mais une très mauvaise nouvelle pour la Russie", estime Stefan Hedlund.

Vers une collision entre la Chine et la Russie ?

Les États d'Asie centrale, les anciennes républiques soviétiques, ont toujours été considérés comme une zone d'influence russe. Cependant, Pékin souligne que la région est également d'une importance cruciale pour la Chine. Pékin a déclaré que l'Asie centrale était "la seule zone de partenariat stratégique autour de la Chine", le partenariat avec le Kazakhstan étant assez officiellement qualifié de "perpétuel" depuis 2019.

La Russie, via son Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), était dans une certaine mesure un garant de la sécurité dans la région, et les liens économiques traditionnels jouaient également un rôle majeur. Mais, après l'invasion de l'Ukraine, ce rôle a été remis en question. Et l'économie russe, qui a été soumise à des sanctions sans précédent, n'a plus l'air aussi attrayante.

En outre, la Chine est susceptible d'agir de manière prospective, cherchant à influencer non seulement les dirigeants actuels des républiques d'Asie centrale, mais aussi ceux qui viendront les remplacer selon le chercher suédois :

"Il y a aussi un problème générationnel dans le sens où la plupart de la vieille garde des dirigeants d'Asie centrale sont allés dans des universités en Russie. Ils ont des réseaux russes. Ils parlent russe. Je veux dire, ils sont très fortement dans ce réseau économiquement alors que la jeune génération n'a pas ce lien avec la Russie. Ils sont très nationalistes dans de nombreux cas. Ils parlent leur propre langue maternelle et ils sont probablement plus intéressés à écouter les ambitions de la Turquie et du président Erdogan que de maintenir de toute forme de relations avec la Russie."

Concurrence avec la Turquie

La concurrence pour l'influence en Asie centrale n'est plus avec la Russie, mais très probablement avec la Turquie. La Turquie a beaucoup plus de poids culturel et religieux que la Chine, qui a été accusée de persécuter les musulmans, en particulier les Ouïghours. La Chine, en revanche, dispose d'un levier financier et économique incomparablement plus important. Par conséquent, un système de freins et contrepoids pourrait ne pas émerger dans lequel les républiques cesseraient d'être la sphère d'influence de quiconque.

"Vous pouvez construire un scénario dans lequel les pays d'Asie centrale, les plus grands en particulier, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, essaient vraiment de jouer leur propre jeu et le font habilement", explique Stefan Hedlund. "Le fait que quatre des cinq dirigeants régionaux sont allés au défilé de la victoire à Moscou [montre] qu'ils jouent donc un peu de tous les côtés ici, sentant probablement à quel point ils peuvent devenir un acteur à part entière et jouer avec la Chine et avec la Turquie sans contrarier l'un ou l'autre camp ."

L'impact des sanctions contre la Russie

Pour Moscou, l'Asie centrale est devenue l'une des voies de contournement des sanctions. En 2022, les républiques ont considérablement augmenté à la fois le commerce avec la Russie et les importations de produits occidentaux. Les deux ont presque doublé, selon le Wall Street Journal.

Le nouveau 11e paquet de sanctions de l'UE devrait inclure des sanctions contre les pays tiers qui aident la Russie à contourner les sanctions, en particulier ceux qui réexportent des marchandises interdites. Et la liste comprend des entreprises de pays dont les dirigeants se réunissent à Xi'an - y compris la Chine elle-même.

Il ne fait aucun doute que les parties discuteront de la question lors de la réunion à Xi'an.

Pékin est ambivalent quant aux sanctions occidentales contre la Russie. Au niveau politique, au niveau des déclarations des hauts dirigeants, il peut y avoir une impression que la Chine soutient réellement la Russie.

Mais dans la pratique, les entrepreneurs chinois choisissent le camp de l'Occident. La Chine est fortement dépendante des États-Unis en termes de technologie. Et les experts doutent fortement qu'au nom de Moscou, Pékin choisisse d'aggraver les relations avec Washington, étant donné qu'aujourd'hui elles sont déjà loin d'être idéales.

La Russie peut-elle maintenir son influence dans la région ?

Selon Stefan Hedlund, dans ce contexte, Moscou ne peut que regarder les trains passer : "Pour moi, c'est la fin du pivot de la Russie vers l'Asie, qui a été lancé par Vladimir Poutine lors de la réunion de l'APEC à Vladivostok en 2012, lorsqu'il a déclaré que le but était que l'économie russe capte les vents chinois dans les voiles de l'économie russe. Maintenant, je dirais que l'économie russe est démâtée et qu'elle dérive en mer. Et les Chinois ne donnent pas de faveurs. Si jamais la Russie croyait que la Chine allait faire quelque chose pour eux sans obtenir plus en retour, ils ont maintenant appris que c'était mal. Ils n'avaient pas fait leurs devoirs sur la Chine comme la Chine avait fait ses devoirs sur la Russie."