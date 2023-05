Les Russes bombardent Mykolaïv et reculent à Bakhmout

Par Euronews avec AFP, EBU

La Russie bombarde Mykolaïv et ses soldats reculent à Bakhmut alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky assure que la contre-offensive n'a pas encore commencé.

Moscou diffuse des images d'obusiers Guiatsint-B en action au moment où ses soldats reculent dans la région de Bakhmout.

Les Russes assurent que l'artillerie vise des véhicules blindés ukrainiens sans préciser s'il s'agit de combats autour de Bakhmout.

Les Ukrainiens disent y avoir repris le contrôle de 20 kilomètres carrés, mais selon le président Volodymyr Zelensky il ne s'agit pas encore de la contre-offensive.

La Russie continue de son côté de bombarder le pays.

Mardi soir, des missiles russes ont frappé plusieurs immeubles de la ville portuaire de Mykolaïv.

La veille, l'armée ukrainienne dit avoir abattu 18 missiles dans le ciel de Kiev.

La Russie aurait notamment tiré six missiles hypersoniques Kinjal.

Un an et trois mois après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les victimes russes et ukrainiennes se comptent par dizaines de milliers.