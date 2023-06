Jeunes et trans : la question de l'accès aux soins pour les mineurs dans les pays européens

Par Kal Berjikian (adapté de l'anglais)

De l'Irlande à l'Espagne, l'accès aux soins de santé pour les transgenres varie considérablement pour les mineurs, selon l'endroit où ils vivent dans l'Union européenne. Dans certains pays, ces soins sont pratiquement impossibles.

À deux mois de ses 18 ans, et plus d'un an après avoir commencé à s'interroger sur son genre, Alex est devenue la plus jeune personne à avoir accès à des soins de santé pour les transgenres dans son centre de santé en France.

"J'étais très heureux et soulagé parce que c'était un moment crucial. Je venais de terminer le lycée... et le moment était très important pour moi", a déclaré Alex à Euronews. "Parce que ma voix commençait à changer environ trois mois après le premier trimestre [de l'université]. Et j'étais très soulagé de pouvoir essayer de vivre sans que les gens ne remarquent que je suis trans."

La Gay Pride à Paris (archive) Lewis Joly/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Pour Alex, dont le nom a été modifié pour les besoins de cet article, la procédure d'accès aux hormones a été relativement simple.

En France, les mineurs peuvent accéder à des soins visant à affirmer leur genre, tels que les bloqueurs de puberté ou les traitements hormonaux substitutifs (THS). Mais la grande majorité des professionnels de santé exigent une évaluation psychologique, un processus qui peut prendre jusqu'à plusieurs années.

Dans le cas d'Alex, le soutien de ses parents, et son âge, lui ont permis de remplir rapidement les conditions requises. Mais pour d'autres, il peut être plus difficile d'accéder au même parcours.

"Je viens de parler à mon endocrinologue, et elle m'a dit qu'ils ont été obligés de fermer le système parce qu'il n'y avait pas assez de gens qui voulaient [fournir des soins conformes au genre]. Et parce que l'hôpital public en France ne considère pas cela comme une priorité. Aujourd'hui, la liste d'attente est très, très longue - entre huit mois et un an pour le premier rendez-vous, alors que pour moi, c'était juste un ou deux mois."

L'année la plus meurtrière depuis dix ans pour les personnes LGBTQ+ en Europe

Pour d'autres jeunes de l'Union européenne, l'expérience de la transsexualité varie considérablement en fonction de l'endroit où ils vivent.

En février, l'Espagne a adopté une loi autorisant toute personne âgée de plus de 16 ans à déclarer son sexe. Le même mois, la Suède a décidé de bloquer la thérapie hormonale pour les personnes de moins de 18 ans, sauf dans de rares cas.

Tandis que la Finlande supprimait l'obligation pour les adultes d'être stérilisés avant de changer leurs marqueurs de genre, la Croatie débattait de l'opportunité de limiter les soins d'affirmation du genre aux personnes âgées de plus de 21 ans.

L'année dernière a également été l'une des plus violentes depuis près de dix ans pour la communauté LGBTQ+ d'Europe, en particulier pour les personnes transgenres, "à la fois par des attaques planifiées et féroces et par des suicides à la suite d'un discours de haine croissant et généralisé", selon l'ILGA, la plus grande organisation européenne de défense des droits des personnes LGBTQ+.

En 2022, un homme transgenre a été tué lors d'une manifestation de la Pride en Allemagne. La même année, une femme transgenre a été assassinée en Estonie. Et une femme cis (une personne qui s'identifie au genre qui lui a été assigné à la naissance) a été tuée en Géorgie parce qu'elle avait été confondue avec un homme trans.

Il y a également eu au moins deux attaques contre des bars LGBTQ+ : l'une qui a fait deux morts et 20 blessés à Oslo, et l'autre à Bratislava, dans laquelle deux personnes ont été tuées.

"Ce phénomène ne concerne pas seulement les pays où les discours de haine sont monnaie courante, mais aussi ceux où l'on croit généralement que les personnes LGBTI sont progressivement acceptées", a déclaré Evelyne Paradis, directrice exécutive d'ILGA-Europe.

L'organisation a ajouté que l'Irlande, l'Espagne, la Norvège, la Pologne, le Royaume-Uni et la Suisse ne sont que quelques-uns des pays qui ont fait état d'une augmentation des discours de haine à l'encontre des personnes transgenres l'année dernière.

Le pire pays d'Europe pour l'accès aux soins des personnes transgenres

L'accès aux soins pour les personnes transgenres, en particulier pour les mineurs, varie en fonction de l'endroit où l'on vit en Europe.

En Irlande, il est quasiment impossible pour une personne de moins de 17 ans d'accéder à des soins transgenres, même si la loi l'autorise. L'Irlande est pourtant l'un des 11 pays d'Europe qui autorisent les personnes à déclarer leur sexe. Elle prévoit également une procédure permettant aux mineurs de faire reconnaître légalement leur sexe.

Selon Transgender Europe [TGEU], le plus grand groupe de défense des droits des personnes transgenres en Europe, l'Irlande est le pire pays de l'Union européenne pour ce qui est de l'accès aux soins de santé pour les personnes transgenres, après la Hongrie et la Pologne.

Au cœur de cette contradiction se trouvent les retards accumulés par le pays en matière de soins médicaux. Alors que les jeunes ont théoriquement le droit d'accéder aux soins, dans la pratique, ceux qui tentent d'entrer dans le système de santé sont confrontés à une liste d'attente de sept ans. Cela signifie que de nombreuses personnes n'ont pratiquement pas accès aux soins avant l'âge adulte.

"Il n'y a pas vraiment de soins de santé pour les enfants transgenres en Irlande", a déclaré à Euronews Moninne Griffith, directrice générale de l'organisation irlandaise de jeunes LGBTQ+ BeLonG To.

"J'ai entendu dire que certains jeunes et leurs parents, par pur désespoir, essayaient d'accéder à des soins de santé à l'étranger et en ligne".

Elle a ajouté qu'ils se rendent régulièrement en Pologne ou en Angleterre pour se faire soigner, "mais sans supervision médicale adéquate ici en Irlande, ce qui est très dangereux et quelque chose que nous ne recommandons pas".

Selon Moninne Griffith, la raison de cet arriéré est une combinaison du Brexit, de la transphobie et du système de santé du pays, entre autres.

Avant que le Royaume-Uni ne quitte l'UE, l'Irlande dépendait fortement des cliniques basées au Royaume-Uni grâce à son programme de traitement à l'étranger (TAS), un programme de l'Union européenne qui permet aux patients de se faire soigner dans un autre État membre tout en étant pris en charge par leur assurance nationale. Avec le Brexit, cette voie est désormais coupée.

Moninne Griffith a ajouté qu'en raison de la petite taille de la communauté transgenre en Irlande, celle-ci n'est pas une priorité dans un système médical "qui se concentre, malheureusement, sur l'aspect aigu des soins et des interventions médicales".

Accès à des soins conformes au genre en Espagne

En Espagne, la situation est très différente pour les jeunes. En février 2023, le pays a adopté une loi qui a considérablement élargi les droits de la communauté LGBTQ+, en particulier de la communauté transgenre.

La loi dite "transgenre" a simplifié la procédure permettant à toute personne âgée de plus de 16 ans de modifier le marqueur de genre sur ses documents d'identité, par exemple en passant du sexe masculin au sexe féminin.

Auparavant, les personnes devaient suivre un traitement médical pendant deux ans et faire l'objet d'un diagnostic médical de dysphorie de genre avant de pouvoir modifier leur marqueur de genre.

Selon le TGEU, l'Espagne est également le deuxième meilleur pays d'Europe pour l'accès aux soins de santé pour les personnes transgenres, après Malte.

Selon Uge Sangil de FELGTBI+, la plus grande organisation d'Espagne, le protocole d'accès aux soins pour un jeune dans la plupart des régions du pays est relativement simple. Son médecin de famille peut l'orienter vers une clinique qui l'aidera à accéder aux soins qu'il souhaite, qu'il s'agisse de bloqueurs de puberté ou d'hormones.

Et s'ils sont très jeunes, ils peuvent aussi facilement changer leur nom sur le registre de leur école, avant même d'être autorisés à changer légalement leurs documents d'identité.

Malgré cela, certaines personnes - en particulier les jeunes - peuvent encore rencontrer des difficultés pour accéder aux soins de santé, en fonction de la région du pays où elles vivent.

En Espagne, les pouvoirs en matière de santé sont décentralisés, ce qui signifie que les règles relatives aux soins de santé transfrontaliers varient en fonction de la région. Dans des régions telles que Castilla y León, partiellement contrôlée par le parti de droite radicale Vox, l'accès n'est pas garanti.

Selon Uge Sangil, "Castilla y León est l'un des pires endroits d'Espagne pour accéder à des soins de santé conformes au genre. Et ce, parce qu'il n'y a pas de protocole en place pour l'accès aux soins".

Ainsi, en théorie, les habitants de cette région ont "accès à un médecin généraliste endocrinologue qui peut effectuer les traitements, mais il n'y a aucune garantie que cela se produise réellement".

En effet, toujours selon Uge Sangil, l'accès aux soins de santé pour les jeunes de cette région dépend de la volonté des médecins de les traiter.

C'est un problème car "nous ne pouvons pas compter sur la bonne volonté des professionnels de la santé".

Ce n'est pas une question d'hormones

Dans toute l'Union européenne - et aux États-Unis - les mineurs transgenres deviennent un sujet de discussion majeur dans les médias et font l'objet d'une nouvelle législation restreignant leur accès aux soins de santé.

Mais selon Alex, si une grande partie de cette conversation porte sur les traitements hormonaux substitutifs, les gens ignorent aussi régulièrement des pans entiers de l'expérience vécue par les jeunes transgenres. Et si l'accès aux hormones est important, il existe aussi d'autres moyens d'aider les jeunes.

"La plupart du temps, nous nous sentons mal parce que les gens ne nous reconnaissent pas comme nous sommes", a-t-il déclaré. _"Et je pense que c'est le plus gros problème des transgenres. Ce n'est pas une question d'hormones. Je pense que si les gens pouvaient simplement dire 'je suis un homme', [et que d'autres personnes pouvaient répondre] 'tu es un homme'. Je pense que ce serait [...] beaucoup plus facile pour nous de vivre. Pour moi, je pense que lorsque ma famille a commencé à accepter [mon genre] et à m'appeler par les bons pronoms et le bon nom, je pense que cela a fait la moitié ou plus du travail. C'était génial."