La Conférence des rabbins européens quitte Londres pour Munich afin de se recentrer dans l'UE

Par Euronews

Depuis le Brexit, cette alliance religieuse de centaines de rabbins a perdu de son influence au sein de l'Union européenne. Elle s'est cherchée du coup un nouveau siège et l'a trouvé en Allemagne, à Munich. Une décision politique mais aussi hautement symbolique.

Fondé il y a sept décennies, et basée à Londres, la Conférence des rabbins européens réunit les leaders juifs orthodoxes afin de défendre et protéger la communauté à travers le continent.

"Il y a eu un certain nombre de sourcils qui se sont levés, disons-le comme ça", reconnaît Shimon Cohen, de la Conférence des rabbins européens

Un étonnement lié au fait que Munich fut jadis le berceau du nazisme, mais aujourd'hui une capitale européenne stratégique pour permettre à l'alliance d'user de son influence :

"Nos membres comprennent parfaitement que Londres n'était plus l'endroit où il fallait être basé pour avoir de l'influence dans la politique européenne. La réalité, c'est que ce ne sera plus le grand rabbin du Royaume-Uni que le Parlement européen écoutera et que nous devons donc avoir notre siège dans une partie de l'Union européenne", explique Shimon Cohen.

Le mois dernier, le ministre-président de Bavière, Markus Söder, a reçu à Munich un prix de la Conférence des rabbins européens. Une forme de remerciement pour avoir invité l'alliance religieuse à venir s'installer à Munich.

Luke Hanrahan est le correspondant d'euronews à Londres : "La Conférence des rabbins européens a été créée ici, à Londres, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, d'un point de vue purement pratique et pragmatique, elle a pris la décision de s'installer en Europe. Mais pour beaucoup, il ne s'agit pas seulement d'une décision politique, il y a aussi une dimension émotionnelle."

"Pourquoi ? Parce que l'extermination des Juifs d'Europe a commencé à Munich, répond le Grand Rabbin Pinchas Goldschmidt. "Il est donc très symbolique que nous revenions à Munich avec le soutien du gouvernement. Et nous sommes en train de reconstruire le judaïsme européen."

Munich, la ville qui assista à l'ascension d'Adolf Hitler il y a près d'un siècle, va abriter à nouveau un mouvement juif prospère et influent. Une forme de revanche de sur l'histoire