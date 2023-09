Voici l'avion de combat suédois qui pourrait faire la différence en Ukraine

Par Andrew Naughtie, Euronews

Les avions à réaction Gripen, de renommée internationale, possèdent des capacités dont l'Ukraine a cruellement besoin dans sa contre-offensive contre la Russie.

Après avoir essayé pendant des années d'obtenir des avions de combat F-16 auprès des États-Unis et d'autres membres de l'OTAN, l'Ukraine pourrait bientôt disposer d'une autre source d'avions de guerre modernes.

Selon des rapports suédois, le gouvernement de Stockholm envisage d'envoyer des avions "Gripen", fabriqués en Suède, aux Ukrainiens pour les aider dans leur guerre contre la Russie.

Alors que l'adhésion de la Suède à l'OTAN dépend encore de l'avis de la Hongrie et de la Turquie (cette dernière essayant d'obtenir des États-Unis ses propres avions de combat F-16), l'armée de l'air suédoise a déjà formé des pilotes ukrainiens à son principal produit d'exportation militaire aérien.

Lors d'une conférence de presse avec le premier ministre suédois, Ulf Kristersson en août, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a qualifié le Gripen de "fierté de la Suède", déclarant : "je suis fermement convaincu que le Gripen peut rendre notre liberté beaucoup plus sûre".

Après les longs efforts déployés pour persuader les États-Unis d'autoriser le transfert des F-16 de leurs alliés européens, la perspective d'une livraison plus rapide du Gripen serait alléchante pour les Ukrainiens, qui luttent avec acharnement contre les positions russes dans le sud-est du pays en particulier.

Malgré des décennies de neutralité militaire inébranlable, la Suède a passé une grande partie de la guerre froide à s'inquiéter du potentiel d'action soviétique dans la région de la Baltique, et a donc développé une forte capacité défensive, qui a fait d'elle un exportateur de matériel militaire.

L'avion de combat "Gripen" est l'un de ses produits les plus redoutables.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy rencontre son homologue suédois, Ulf Kristersson Jonas Ekstromer/AP

Fabriqué par le géant de l'aérospatiale Saab AB, le Gripen présente plusieurs avantages par rapport au F-16, dont certains le rendent particulièrement adapté à la guerre en Ukraine.

Tout d'abord, il a été conçu en pensant au bon adversaire : comme l'explique le groupe de réflexion britannique sur la défense RUSI, l'avion "est explicitement conçu pour contrer les SAM [systèmes de missiles sol-air] et les jets rapides russes en volant très bas et en disposant d'une suite de guerre électronique interne, et pour être facile à entretenir et à opérer à partir de bases dispersées avec des équipes mobiles à bord de véhicules".

Le Gripen présente également l'avantage de pouvoir décoller et atterrir sur des pistes endommagées et même sur des routes ordinaires, et d'être entièrement entretenu par une petite équipe au sol sans devoir retourner sur une base aérienne bien équipée. En fait, il est spécialement conçu pour pouvoir être lancé très rapidement par des forces dispersées dans des environnements difficiles.

Cela pourrait être très important pour l'Ukraine, dont les bases ont été durement touchées par les missiles et l'artillerie russes, loin de la ligne de front. Et bien que le transfert des F-16 de certains opérateurs européens ait reçu le feu vert, la perspective qu'un autre fournisseur puisse proposer un appareil plus polyvalent est alléchante.

Une grande partie de l'impact du Gripen pourrait toutefois être une question de narration et d'impression.

Une série d'articles parus cet été dans les médias européens et américains citaient des responsables occidentaux anonymes – en particulier aux États-Unis – exprimant leur inquiétude quant au fait que la contre-offensive de l'Ukraine n'a pas encore renversé le cours des choses contre la Russie.

L'Ukraine n'a pas ménagé ses efforts pour lutter contre cette perception, notamment en expliquant de manière toujours plus directe de quels les armements elle a besoin de la part de l'Occident. Elle fait également grand cas des récents succès remportés contre la Russie, notamment l'attaque d'un navire et d'un sous-marin porteur de missiles de croisière dans le port de Sébastopol.

Tout en se vantant que les deux navires russes semblent avoir été irrémédiablement endommagés, l'armée ukrainienne a également confirmé que la frappe avait été effectuée à l'aide de Storm Shadow, un système de missiles britannique.

Ainsi, les efforts de Kiev pour établir une ligne directe entre les contributions occidentales et les coups majeurs portés à l'armée russe se poursuivent. L'obtention de l'un des meilleurs chasseurs du monde par un pays qui adhère à l'OTAN en conséquence directe de la guerre renforcerait l'impression que l'Ukraine bénéficie d'un soutien ferme de l'Occident, quelle que soit la difficulté de la réalité sur le terrain.