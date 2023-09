Par Oleksandra Vakulina

Il existe une "possibilité réaliste" que les forces ukrainiennes percent l'ensemble de la défense russe dans le sud de l'Ukraine d'ici la fin de 2023. Une source ukrainienne estime que les prochaines positions défensives russes sont plus faibles que celles déjà percées.

Le directeur de l'analyse de l'Agence américaine du renseignement de la défense a déclaré qu'il existait une "possibilité réaliste" que les forces ukrainiennes percent l'ensemble de la défense russe dans le sud de l'Ukraine d'ici à la fin de 2023.

PUBLICITÉ

Trent Maul a déclaré que les forces ukrainiennes ont également progressé dans la "deuxième" couche défensive russe.

Selon l'Institut for the study of War (ISW), il fait probablement référence aux récentes avancées de l'infanterie légère ukrainienne au-delà de la série de positions défensives russes qui s'étendent du nord-ouest de Verbove au nord de Solodka Balka (20 km au sud d'Orikhiv) dans l'ouest de la région de Zaporijia.

Son évaluation de ce que l'on appelle la deuxième couche défensive est cohérente avec les déclarations antérieures des responsables ukrainiens suggérant que les forces ukrainiennes ont déjà progressé à travers les champs de mines les plus denses.

Mais qu'en est-il de la troisième couche ? C'est là qu'il y a moins de cohérence. Selon les sources ukrainiennes, la "troisième" couche défensive de la Russie dans le sud de l'Ukraine se compose principalement de postes de commandement, de points de communication et d'entrepôts et sert surtout de ligne de soutien aux positions défensives russes plus au nord.

Le directeur de l'analyse de l'agence de renseignement de la défense américaine a déclaré que le gros des renforts russes est déployé sur la "troisième" couche défensive russe.

L'ISW précise que Les défenses russes ne sont pas uniformes sur le front du sud de l'Ukraine. La série suivante de positions défensives russes peut être plus faible, moins minée et moins surveillée que la couche défensive que les forces ukrainiennes ont franchie, mais elle pose toujours des défis importants aux forces ukrainiennes et peut, par endroits, être solidement tenue.