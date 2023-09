Charles III pour une nouvelle "Entente" entre Paris et Londres

Par Euronews avec AFP

Pour la première fois, un souverain britannique s'exprime dans l'hémicycle du Sénat et Charles III plaide pour une nouvelle "Entente" sur le climat.

Jamais avant Charles III un souverain britannique ne s'était exprimé dans l'hémicycle du Sénat.

Le fils d'Elizabeth II s'est exprimé en français et en anglais.

Charles III a plaidé pour une nouvelle "Entente" sur le climat et assuré de la détermination "inébranlable" de Paris et Londres à voir l'Ukraine triompher.

Charles III, roi du Royaume-Uni : "Notre partenariat, fondé sur une expérience partagée, reste absolument essentiel alors que nous affrontons ensemble les défis du monde. En toute simplicité, le Royaume-Uni sera toujours l'un des alliés les plus proches et l'un des meilleurs amis de la France."

C'est la première visite en France de Charles III depuis son couronnement.

Le souverain britannique devait à l'origine venir en mars, mais le voyage avait été annulé en raison des manifestations contre la réforme des retraites.

Après une étape et un bain de foule au marché aux Fleurs de Paris, et une autre à Saint-Denis Charles III et la reine Camilla se sont attendu à Bordeaux pour le dernier jour de leur voyage.