Au Luxembourg, des loyers inabordables malgré des salaires très élevés

Par Euronews

Les manifestations se multiplient dans le pays pour dénoncer les montants atteints par les loyers dans le duché.

PUBLICITÉ

Le Luxembourg est victime de son succès et n'a plus les moyens de loger ses habitants !

Des manifestations contre les loyers trop élevés sont devenues fréquentes dans les rues du duché... Le Luxembourg a beau être un des pays les plus riches du monde, où le PIB par habitant dépassait les 125 000 euros en 2022, les salaires élevés ne permettent plus de se loger.

"Le phénomène n'est pas nouveau mais il a empiré ces dernières années, explique Jean-Michel Campanella, de l'association de protection des locataires. Le Luxembourg est très attractif économiquement donc il attire beaucoup de main-d'œuvre."

L'Université de Luxembourg mène des recherches pour améliorer la situation des locataires.

Le Luxembourg est en effet un très petit, densément peuplé et particulièrement attractif. Mais ces facteurs ne suffisent pas à expliquer la situation, dénonce Antoine Paccoud, chercheur à l'Observatoire de l'habitat : "Les problème est que pendant les trente dernières années, toute la production de logement a été orientée vers les investisseurs, et non vers les primo-accédants. Alors maintenant que les investisseurs se détournent du marché, à cause de l'augmentation des taux d'intérêts, il n'y a plus de production ! La situation est catastrophique."

L'Institut en recherches socio-économiques du Luxembourg pointe les difficultés du marché locatif

Au Luxembourg, le salaire minimum dépasse les 2300 euros par mois, une somme qui fait rêver dans de nombreux pays européens... mais pour acheter un logement, il faut compter entre 10 et 15.000 euros le mètre carré.