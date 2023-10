Osez l'inconnu : le message de la Journée mondiale du tourisme à Riyad

Par Jane Witherspoon

Lors de la Journée mondiale du tourisme célébrée à Riyad, dirigeants et experts du monde entier ont lancé un appel à davantage de collaboration internationale dans ce secteur et à la promotion de destinations encore méconnues.

PUBLICITÉ

Découvrez ce qui n'a pas encore été découvert. Tel était l'un des messages de la Journée mondiale du tourisme qui s'est tenue à Riyad, en Arabie Saoudite. Visiter ce qui, habituellement, ne l'est pas "permet de propager la richesse et de créer des opportunités, même dans les pays les plus matures, pour ce qui concerne les destinations les moins découvertes. C'est ce type d'ouverture que nous voulons voir," a souligné Fahd Hamidaddin, PDG de l'Autorité Saoudienne du Tourisme.

Fahd Hamidaddin, PDG de l'Autorité Saoudienne du Tourisme, veut inciter les touristes à découvrir ce qu'ils ne connaissent pas encore Euronews

Le plus grand rendez-vous de l'histoire de cette Journée mondiale a accueilli des dirigeants et des experts originaires de 120 pays qui ont appelé à davantage de collaboration mondiale dans le domaine du tourisme. Cet événement annuel se tient à l'initiative de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), l'agence des Nations Unies chargée de promouvoir un tourisme durable, responsable et accessible à tous.

"Le tourisme ouvre les esprits"

L'OMT a profité de cette journée pour célébrer une nouvelle initiative mondiale intitulée "Le tourisme ouvre les esprits". Celle-ci a pour but de rapprocher les nations et d'encourager les professionnels du secteur du tourisme et les consommateurs à faire preuve d'une plus grande ouverture d'esprit lorsqu'ils choisissent une destination de voyage et à diversifier leurs habitudes en la matière.

"Le tourisme a l'impact économique le plus vaste et l'empreinte sociale la plus profonde : c'est ce que nous rappelons à tout le monde quand nous célébrons la Journée mondiale du tourisme," a indiqué Marcelo Risi, responsable communication à l'OMT.

Cette initiative de l'OMT arrive à point nommé alors que les résultats d'une enquête internationale de YouGov révèlent que près de la moitié des personnes interrogées ne se sentent pas à l'aise quand elles voyagent dans des endroits qu'elles connaissent peu.

Pour Marcelo Risi, responsable communication à l'OMT, le secteur du tourisme est celui qui illustre le mieux la coopération entre secteurs public et privé Euronews

Durabilité et création de richesse

Lors de cette Journée mondiale, la durabilité et la création de richesse pour les populations ont été au cœur des discussions centrées sur le thème "Tourisme et investissements verts". L'Espagne, de son côté, a récemment atteint un record de fréquentation en accueillant 10 millions de touristes étrangers en juillet.

Le pays met en œuvre une stratégie qui place les individus et la planète au premier plan. "Dans le plan de relance et de modernisation de l'Espagne," a expliqué Rosana Morillo, secrétaire d'État espagnole au Tourisme, "nous consacrons 3,4 milliards d'euros à notre objectif de devenir plus vert, plus durable sur le plan social - ce qui est très important pour nous - et dans le but d'assurer l'avenir de nos destinations à succès qui sont déjà très connues, mais aussi un avenir durable pour celles qui sont encore à découvrir."

Selon Rosana Morillo, secrétaire d'État espagnole au Tourisme, la durabilité dans le tourisme a une dimension environnementale et sociale Euronews

De l'Arabie Saoudite à la Géorgie

Le secteur du tourisme devrait contribuer au PIB mondial à hauteur de 8 900 milliards d'euros en 2023, selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC). Ce chiffre correspond également aux projections qui affirment que cette industrie atteindra cette année 80 à 95% des niveaux d'avant la pandémie.

Alors que l'événement de cette année touchait à sa fin, le relais a été passé à la Géorgie qui accueillera le monde l'an prochain, lors de l'édition 2024 de la Journée mondiale du tourisme.

Pour Mariam Kvrivishvili, du gouvernement géorgien, la Journée mondiale du tourisme organisée dans son pays en 2024 permettra de présenter l'hospitalité géorgienne au monde Euronews

"Nous sommes très reconnaissants envers les 38 nations qui ont voté en faveur de la candidature de la Géorgie : c'est un grand honneur, c'est une reconnaissance internationale supplémentaire de notre pays en tant que marque, en tant que marque touristique," a assuré Mariam Kvrivishvili, vice-ministre géorgienne de l'Économie et du Développement durable.