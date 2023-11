Par Euronews

L'armée israélienne a lancé une opération "ciblée" mercredi dans l’hôpital Al-Chifa, qu'elle accuse d’abriter une base souterraine du Hamas, ce que dément la direction de l’établissement et le mouvement islamiste. La communauté internationale exige des pauses humanitaires.

Israël annonce avoir trouvé des équipements et des armes du Hamas à l’hôpital Al-Chifa lors d’une nouvelle opération militaire.

Hier, Tsahal a mené une incursion dans l’enceinte même de l’hôpital Al-Chifa , qu’elle accuse d’abriter une base souterraine du Hamas, pour y mener une opération dite « ciblée ». La direction de l’hôpitalainsi que le mouvementislamique nient ces allégations, et affirment que l'armée israélienne n'a rien trouvé.

Pour accréditer ses dires, l'armée israélienne a publié plusieurs vidéos montrant ses soldats récupérer des équipements et des armes, qui appartiendraient au Hamas. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, la bataille de la communication et des images sont devenues des enjeux cruciaux.

Les autorités israéliennes accuse régulièrement le Hamas palestinien d'utilise l ’hôpital Al-Chifa comme base militaire, le site représente un objectif essentiel dans sa guerre contre le mouvement islamique.

Les opérations militaires de l’armée israélienne dans le principal hôpital de Gaza, suscitent de fortes inquiétudes au sein de la communauté internationale sur le sort des patients et des milliers de civils pris au piège.

Pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé à des « pauses et des couloirs humanitaires » dans la bande de Gaza.