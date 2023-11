Guerre en Ukraine : Kiev revendique un succès face aux Russes sur le Dniepr

Par Euronews avec AFP

En Ukraine, les combats font rage le long du fleuve Dniepr. Selon Kyiv, l'armée ukrainienne a "mené une série d'actions réussies" dans la région de Kherson.

Une "série d'opérations réussies" : c'est ainsi que le ministère ukrainien des Affaires étrangères définit la progression sur la rive orientale du Dniepr, dans la région de Kherson. Les troupes ukrainiennes affirment avoir sécurisé plusieurs prises, tuant ou blessant "près de 3 500 Russes".

Sur les réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky à félicité les soldats "pour leur force et leur avancement".

Le Dniepr constitue une ligne de démarcation naturelle le long du front Sud.

Moscou affirme de son côté infliger de lourdes pertes aux troupes ukrainiennes sur l'autre rive.

"Dans la direction de Kherson, l'ennemi se trouve sur la rive droite ouest du Dniepr et, lors de ses tentatives d'atterrissage sur les îles, il a perdu plus de 460 militaires, tués et blessés, deux chars et 17 véhicules" a déclaré Igor Konashenkov, Porte-parole du ministère russe de la Défense.

L'administration militaire ukrainienne a procédé ce vendredi à une évaluation des dégâts après 24 heures de bombardements à Kherson. Les autorités affirment qu'au moins trois personnes ont été tuées et six autres blessées dans les attaques.