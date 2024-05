L'armée israélienne mène une opération à Jabalia, dans le nord de Gaza

Par Euronews

Tsahal affirme vouloir empêcher le Hamas de "rétablir ses capacités militaires".

PUBLICITÉ

Très tôt, ce dimanche, l’armée israélienne a envoyé ces chars à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Avec pour objectif, selon Tsahal, d'empêcher le Hamas de "rétablir ses capacités militaires". Il y a quelques mois, Tsahal avait pourtant affirmé avoir pris le contrôle de la zone. Alors que des dizaines de milliers de civils se trouvent dans la ville, l’armée leur a demandé d’évacuer.

Face à ce conflit, qui semble sans issue, le secrétaire général de l’ONU a une nouvelle fois appelé à un cessez-le-feu immédiat. Lors d’une conférence de donateurs pour la bande de Gaza au Koweït, Antonio Guterres a rappelé que le chemin vers la reconstruction sera difficile.

"Le chemin sera long pour surmonter la dévastation et le traumatisme de cette guerre. Les habitants de Gaza auront besoin de partenariats encore plus solides et plus profonds pour l'aide humanitaire et le développement à long terme afin de se remettre sur pied et de reconstruire leurs vies", a déclaré António Guterres, Secrétaire général des Nations unies.

Et malgré les mises en garde internationales, l’armée israélienne intensifie la pression à Rafah, où elle a ordonné de nouvelles évacuations d’habitants. Selon l’ONU, environ 300 000 personnes ont fui la ville cette semaine. Des familles entières, contraintes de partir, sans savoir où aller. Jusqu’ici Rafah était un refuge pour plus d’un million de Gazaouis ayant fui les bombardements dans le centre et le nord de l’enclave palestinienne.