Gaza : que sait-on du potentiel accord de libération d'otages ?

Leo Correa/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

AP - Tous droits réservés Leo Correa/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

AP - Tous droits réservés Leo Correa/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Par Euronews avec AFP

Un accord sur une libération d'otages retenus dans la bande de Gaza en échange de la libération de prisonniers palestiniens et d'une "trêve" dans la guerre entre Israël et le Hamas palestinien, semble proche, ont annoncé mardi des sources palestiniennes et le Qatar.