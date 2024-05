Les manifestations d'étudiants en soutien à Gaza se poursuivent en Europe

De Berlin à Amsterdam, en passant par l'Italie, l'Espagne, la France et la Grande Bretagne, les manifestants se mobilisent contre la guerre à Gaza.

En Allemagne

La police allemande a dispersé ce mardi une manifestation de plusieurs centaines de militants pro-palestiniens qui occupaient une cour de l'Université libre de Berlin.

Les manifestants avaient dressé une vingtaine de tentes et formé une chaîne humaine. La plupart avaient couvert leur visage avec des masques médicaux et portaient des Keffieh palestiniens, criant des slogans tels que "Viva, viva Palestina."

La police a fait usage de gaz lacrymogène contre certains manifestants. Les administrateurs de l'université ont déclaré dans un communiqué que les étudiants avaient rejeté toute forme de dialogue et qu'ils avaient donc fait appel à la police pour évacuer le campus.

La police a en outre arrêté quelques personnes provoquant quelques échauffourées.

Aux Pays-Bas

Plus tôt dans la journée, la police néerlandaise a arrêté environ 125 militants alors qu'elle dispersait un campement similaire en faveur des palestiniens, à l'université d'Amsterdam. Une action rendue nécessaire selon le porte parole de la police après que des violences au sein de la manifestation ont éclaté.

La police néerlandaise évacuant le campement de manifestants pro palestiniens

Une vidéo de la chaine de télévision NOS a montré la police utilisant une pelleteuse pour pousser des barricades et des agents avec des matraques et des boucliers intervenant, frappant certains des manifestants et démantelant des tentes.

Des étudiants manifestent à Amsterdam en soutien aux palestiniens EBU

Ces derniers jours, des étudiants ont manifesté ou installé des campements en Finlande, au Danemark, en Italie à Bologne, en Espagne à Valence et Madrid, en France à la Sorbonne, et en Grande-Bretagne, à la suite de manifestations monstres sur des campus américains d'où le mouvement est partie.