Deux Ukrainiens impliqués dans un complot présumé voulaient assassiner Volodymyr Zelensky

Par euronews avec AP

L'assassinat devait être mis à exécution ce mardi à l'occasion de l'investiture présidentielle de Vladimir Poutine, selon les autorités ukrainiennes.

Les services de renseignement ukrainiens ont démantelé une cellule russe qui préparait l'assassinat de Volodymyr Zelensky juste avant la réinvestiture de Vladimir Poutine.

Vasyl Maliuk, chef des services de sécurité de l'État ukrainiens, a déclaré dans un communiqué que les agents des renseignements russes cherchaient à recruter des membres de l'armée ukrainienne, proches des services de sécurité du président, afin de le prendre en otage et de le tuer plus tard.

Deux colonels de la Garde d'État ukrainienne, qui supervise la sécurité des hauts responsables, auraient déjà été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à ce projet.

Les colonels auraient été recrutés avant l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022. Le crime de trahison est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité en Ukraine.

L’opération aurait été menée depuis Moscou, avec trois espions russes présumés désignés comme co-conspirateurs.

Le plan plus large aurait consisté à identifier l'emplacement de hauts responsables ukrainiens et à les cibler avec une attaque à la roquette, suivie par des drones et des missiles.

L’Ukraine a déjà affirmé avoir eu connaissance des efforts russes visant à tuer le dirigeant ukrainien, et Volodymyr Zelensky lui-même a déclaré en 2022 qu’il y avait fait l'objet d'au moins 10 tentatives de meurtre.

Le mois dernier, les procureurs polonais ont déclaré qu'un ressortissant polonais avait été arrêté sur la base d'allégations de préparatifs d'espionnage pour le compte des renseignements militaires du Kremlin dans le cadre d'un prétendu complot visant à assassiner le dirigeant ukrainien.