Les fortes chutes de neige causent des perturbations dans toute l'Europe

Par Euronews avec AFP

Les fortes chutes de neige ont peturbé le trafic dans toute l'Europe ces derniers jours. Les températures les plus basses ont été enregistrées dans la province russe de Yakoutie avec - 53 degrés.

Les fortes chutes de neige ont causé plusieurs accidents de la route mortels ces derniers jours en Europe. A Cranzahl, dans la région des Monts Métallifères dans l'Est de l'Allemagne, un accident de bus a tué un enfant de 10 ans et blessé grièvement plusieurs personnes. La cause de ce drame n'est pas encore connue, mais la police a indiqué de nombreuses routes de la ville n'avaient pas encore été déblayées.

La neige a causé des dégâts similaires au Royaume-Uni. Dans certaines régions du Nord de l'Angleterre, le trafic est resté paralysé pendant plusieurs heures... Près de 2500 foyers ont été privés d'électricité. Plusieurs refuges ont été mis en place dans tout le pays pour aider les personnes bloquées par les chutes de neige.

A Cracovie, la campagne de déneigement dure depuis déjà 3 jours et a déjà coûté 2 millions d'euros. Plus de 4 600 tonnes de sel ont été utilisées. Depuis samedi, 30 centimètres de neige sont tombés sur la ville du Sud-Est de la Pologne.

"Nous sommes sortis 68 fois pour enlever des arbres cassés et des branches tombées sous la neige abondante, des routes, trottoirs et lignes électriques. Nous avons eu 80 accidents de la route dans lesquels 22 personnes ont été blessées" commente la situation Capitaine Hubert Cieply, porte-parole des pompiers de Cracovie.

Les fortes chutes de neige ont également perturbé la circulation en Russie. E**n Yakoutie, le mercure est tombé à - 53 degrés.**Les météorologues estiment que ces températures extrêmement basses dans la région de Yakoutie devraient persister jusqu'à la fin de la semaine. Dans la région voisine de Magadan, des températures similaires sont attendues dans les prochains jours.