Ukraine : un élu jette des grenades en plein conseil municipal

Euronews avec AFP

Un élu ukrainien a dégoupillé des grenades lors d’une réunion municipale, tfaisant 26 blessés. L’attaque s’est produite en Transcarpatie, près de la frontière hongroise, selon la police qui est sur place.

Les images sont spectaculaires et violentes et sont pourtant très partagées sur les réseaux sociaux, s’approchant même des 10 millions de vues sur un seul tweet. Ce vendredi 15 décembre en fin de matinée, dans l’ouest de l’Ukraine, un élu a lancé des grenades au cours d’une réunion d'un conseil municipal. À ce stade, une personne a été tuée dans l’explosion et 26 autres ont été blessées, dont six dans un état grave, selon un bilan de la police national. L’auteur de l’attaque figure parmi ces derniers. Pour le moment, aucun mobile n'a été évoqué.

❗️ UPD: Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими... Posted by Національна поліція України on Friday, December 15, 2023

Quelques heures plus tôt , l'armée de l'air ukrainienne a indiqué avoir abattu dans la nuit quatorze drones lancés depuis Krasnodar, dans le Sud de la Russie. Ils visaient les régions de Mykolaïv, Kherson, Khmelnytsky et Poltava.

Kyiv affirme de Moscou essaie quotidiennement de détruire ses infrastructures énergétiques, et réclame toujours plus de moyens pour sa défense anti-aérienne, mais l'aide européenne et américaine tarde à arriver. Une situation qui pourrait avoir des conséquences sur le conflit, tout comme la fatigue des soldats sur le front.

"Nous poursuivons notre travail avec nos partenaires pour préserver l’unité de la défense de l’Ukraine, en Europe, avec l’Amérique et avec tous les autres pays du monde qui nous soutiennent, qui soutiennent l’Etat et le droit international", promet Volodymyr Zelensky dans une allocution diffusée vendredi."Les semaines à venir seront également actives en matière de politique étrangère et nous avons déjà commencé à planifier les activités de janvier", poursuit le président ukrainien. "Nous ferons de notre mieux pour garantir que l’Ukraine soit forte et que, l’année prochaine, nous puissions tous faire confiance au soutien en matière de défense, le soutien macrofinancier et le soutien politique. Je suis reconnaissant à tous ceux qui nous aident !"

La Russie est également à l'offensive à l'Est, après l'échec de la contre-offensive estivale de l'armée ukrainienne, et affirme avoir également progressé au Sud.