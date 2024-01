Qatar 365 vous présente une sélection des meilleures expériences d'arts visuels à Doha, de la 5e édition de l'International Art Festival du Qatar à l'initiative World Wide Walls, visant à élargir les palettes de couleurs des zones urbaines.

Dans Qatar 365, nous découvrons quelques-uns des principaux arts visuels du pays, en commençant par les temps forts de la 5e édition du Qatar International Arts Festival. Rassemblant plus de 300 artistes de plus de 60 pays, ce festival est l'un des plus importants du pays.

Aadel Haleem a rencontré Irina Tosheva, une styliste macédonienne engagée dans une démarche de développement durable. Irina réutilise et recycle de nombreux matériaux, comme des morceaux de verre ramassés sur la plage pour les transformer en boutons de veste.

Sara Khalid Al Hail, une artiste qatarie, explique que sa passion pour l'art a commencé pratiquement au même moment que le lancement du festival, qui lui a offert une place idéale pour présenter ses œuvres d'art.

Mais au Qatar, l'art visuel ne se limite pas aux espaces intérieurs. La ville de Doha est ornée de nombreuses peintures murales. Des initiatives telles que World Wide Walls ont fait évoluer cette forme d'art public. Son fondateur, Jasper Wong, a expliqué à Aadel Haleem l’impact ce type d'art sur les espaces urbains et comment la perception du public a évolué positivement au fil des années.

Laila Humairah a découvert pourquoi l'art est considéré comme le miroir de l'esprit et est de plus en plus utilisé comme un outil de guérison et comme forme de thérapie. Les couleurs et la créativité permettent d'exprimer des émotions quand les mots ne suffisent pas.

Hala Aljaafari fait partie des 30 artistes qui ont présenté leurs œuvres lors de l'exposition Artful Minds de la Qatar Foundation. Elle invite chaque personne à saisir un pinceau et à s'essayer à l'art dans le but de se soulager instantanément.