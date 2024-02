Belgique : 1000 tracteurs dans les rues de Bruxelles

Par Euronews avec AP

Démonstration de force des agriculteurs à Bruxelles : 1000 tracteurs devant le Parlement européen pour réclamer des aides en faveur du secteur agricole.

C'est une démonstration de force des agriculteurs à Bruxelles.

Un millier de tracteurs sont entré dans la ville, plusieurs rues sont bloquées et un rassemblement se tient place du Luxembourg, devant le Parlement européen.

Les agriculteurs en colère mettent la pression le jour du sommet européen sur l'Ukraine.

La crise de l'agriculture s'est invité à l'ordre du jour, Emmanuel Macron doit s'entretenir avec Ursula von der Leyen et, selon l'Élysée, le "futur de l'agriculture européenne" est en question.

Quelques heures plus tôt des agriculteurs français et belges avaient bloqué un point de passage entre la France et la Belgique pour protester contre les accords de libre-échange et "la distorsion de concurrence".

Les manifestants disent espérer des "annonces très fortes" à l'issue du sommet européen.