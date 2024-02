Explosion des cas de dengue au Brésil, Rio en état d'urgence à deux jours de l'ouverture du carnaval

Par Euronews avec AP

Face à l'explosion des cas de dengue, la ville de Rio a décrété l'état d'urgence en santé publique deux jours avant l'ouverture du caranaval. São Paulo est également touchée.

Explosion des cas de dengue à Rio : à deux jours de l'ouverture du carnaval, la ville a décrété l'état d'urgence sanitaire et ouvert une dizaine de centres de soins pour désengorger les hôpitaux.

São Paulo enregistre elle aussi une forte poussée des infections et les autorités répandent des insecticides pour neutraliser une partie des larves de moustiques.

Le ministère brésilien de la Santé confirme plus d'une trentaine de morts, mais le bilan pourrait être bien plus lourd : 230 décès sont considérés comme suspects et pourraient avoir été causés par la dengue.