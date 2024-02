Grèce : le mariage pour les couples homosexuels en passe d'être voté au Parlement

Par Somaya Aqad, Apostolos Staikos

Le Parlement doit légiférer ce jeudi 15 février, en faveur du mariage pour les couples de même sexe. C'est le parti conservateur au pouvoir, qui porte ce projet de loi. Selon le gouvernement grec, cette loi mettra fin à une injustice vielle de plusieurs années.

Cette loi marque une avancée pour les droits de la communauté LGBT notamment pour les parents ayant fait le choix de recourir à une gestation pour autrui. Selon la loi grecque, un enfant peut être de père inconnu, mais pas de mère inconnue. Ce qui est un obstacle majeur dans la vie de parents homosexuels.

Angelo Michaelides est papa de deux petites filles nées aux Etats-Unis d’une mère porteuse, ce médecin, qui vit à Athènes est impatient que cette loi soit promulguée.

"Dès que la loi sera votée, j'inscrirai mes enfants à l'état civil. Ainsi, elles seront visibles pour l'Etat. Elles auront un numéro de sécurité sociale et des soins médicaux gratuits, comme tous les enfants. Je serai plus serein et je n'aurai plus à travailler du matin au soir pour pouvoir payer leur école privée. Mes filles pourront aller dans une école publique".

Cependant Plusieurs députés émettent des réserves sur l’adoption par les couples de même sexe. En Grèce, des manifestations ont eu lieu pour protester contre le mariage des couples de même sexe.

Pour Lina Papadopoulou, professeure de droit constitutionnel à l'université Aristote de Thessalonique, cette loi est une avancée pour les enfants, jusque-là ignorés par l'Etat.

"Beaucoup d'enfants grandissent avec deux pères ou deux mères. Ces enfants, à la maison, lorsqu'ils sortent se promener, lorsqu'ils jouent au basket-ball, lorsqu'ils vont à l'hôpital, ont leurs deux mères à leurs côtés. Pourtant, l'État vient leur enlever leur mère, les prive d'elle, la retire de leurs documents et leur dit qu'ils n'ont pas de deuxième mère. Pourtant, les enfants savent qu'ils ont une deuxième mère. L'important, c'est qu'à partir de maintenant, les enfants ne soient plus privés de leur deuxième parent à cause de la politique de l'État".

Néanmoins, cette loi divise la société grecque, les partis d’extrême droite et l’église orthodoxe y sont fermement opposés.

Avec l'adoption de ce projet de loi, la Grèce devient le 16ème pays de l'Union européenne à autoriser les couples de même sexe à se marier civilement.

Pour la communauté LGBTI+, il s'agit d'une grande victoire et d'un moment qu'elle attendait depuis de nombreuses années. Le plus important est que les droits des enfants des couples de même sexe, qui jusqu'à aujourd'hui étaient presque invisibles pour l'État, sont enfin garantis.