Monténégro : quatre personnes tuées dans l'incendie d'un campement rom

Un incendie qui s'est déclaré tôt jeudi dans un campement rom de fortune au Monténégro a tué deux femmes et deux enfants, a rapporté la télévision publique RTCG.

L'incendie s'est déclaré vers 4h30 du matin dans la ville de Bar, au sud de la mer Adriatique. La cause de l'incendie n'a pas été précisée dans l'immédiat et l'âge des enfants décédés dans l'incendie n'a pas été révélé.

La police n'a pas encore fait de déclaration officielle, mais elle a déclaré aux médias locaux que l'incendie avait ravagé plusieurs cabanes.

Lorsque les pompiers ont éteint l'incendie, ils ont trouvé quatre corps, selon les rapports.

L'une des femmes avait 19 ans et l'autre était âgée.

Les campements roms similaires au Monténégro et dans les autres pays de la région des Balkans comprennent souvent des habitations de fortune en carton et en bois qui prennent facilement feu à cause du chauffage pendant les mois d'hiver.